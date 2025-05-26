https://ria.ru/20250526/ssha-2019159760.html

Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня

Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня - РИА Новости, 26.05.2025

Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:23:00+03:00

2025-05-26T17:23:00+03:00

2025-05-26T17:28:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

стив уиткофф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил в понедельник журналист портала Axios Барак Равид."То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо", - заявил Уиткофф, слова которого приводит репортер.Ранее западные СМИ со ссылкой на палестинский источник сообщили, что ХАМАС якобы принял американскую инициативу, включающую 70-дневное перемирие и освобождение 10 заложников при посредничестве США

https://ria.ru/20250521/ssha-2018268637.html

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году