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Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня - РИА Новости, 26.05.2025
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:23:00+03:00
2025-05-26T17:23:00+03:00
2025-05-26T17:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил в понедельник журналист портала Axios Барак Равид."То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо", - заявил Уиткофф, слова которого приводит репортер.Ранее западные СМИ со ссылкой на палестинский источник сообщили, что ХАМАС якобы принял американскую инициативу, включающую 70-дневное перемирие и освобождение 10 заложников при посредничестве США
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в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня в секторе Газы