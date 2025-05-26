Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.05.2025 (обновлено: 17:28 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ssha-2019159760.html
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня - РИА Новости, 26.05.2025
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:23:00+03:00
2025-05-26T17:28:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил в понедельник журналист портала Axios Барак Равид."То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо", - заявил Уиткофф, слова которого приводит репортер.Ранее западные СМИ со ссылкой на палестинский источник сообщили, что ХАМАС якобы принял американскую инициативу, включающую 70-дневное перемирие и освобождение 10 заложников при посредничестве США
https://ria.ru/20250521/ssha-2018268637.html
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_561d7f6cbe8f5de8273bdb80141fa657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня

Уиткофф опроверг информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня в секторе Газы

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф опроверг утверждение о согласии палестинского движения ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку по освобождению заложников и прекращению огня, сообщил в понедельник журналист портала Axios Барак Равид.
"То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо", - заявил Уиткофф, слова которого приводит репортер.
Ранее западные СМИ со ссылкой на палестинский источник сообщили, что ХАМАС якобы принял американскую инициативу, включающую 70-дневное перемирие и освобождение 10 заложников при посредничестве США
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника
21 мая, 15:19
 
В миреСШАБлижний ВостокВашингтон (штат)Стив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала