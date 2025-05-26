Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
МО РФ: бойцы "Севера" освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
Отмечается, что они также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
"Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
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