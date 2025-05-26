https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019077265.html

Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025

Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что они также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области."Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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