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Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025
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12:08 26.05.2025 (обновлено: 12:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019077265.html
Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025
Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:08:00+03:00
2025-05-26T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что они также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области."Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
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безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

МО РФ: бойцы "Севера" освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Север" освободила Владимировку и Беловоды в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
Отмечается, что они также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
"Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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