https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019035155.html

Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье

Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.05.2025

Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье

Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" тульских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:04:00+03:00

2025-05-26T05:04:00+03:00

2025-05-26T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg

КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" тульских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского тульского соединения ВДВ в ходе ведения контрбатарейной борьбы вдоль границы Курской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы и склады противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе ведения воздушной разведки в лесополосе было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по передовым позициям ВС РФ и мешало продвижению штурмовых групп. "После установления точных координат целей, они были переданы расчету 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия. После первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019034909.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии