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Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье
Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.05.2025
Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье
Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" тульских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:04:00+03:00
2025-05-26T05:04:00+03:00
2025-05-26T05:04:00+03:00
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КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" тульских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского тульского соединения ВДВ в ходе ведения контрбатарейной борьбы вдоль границы Курской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы и склады противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе ведения воздушной разведки в лесополосе было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по передовым позициям ВС РФ и мешало продвижению штурмовых групп. "После установления точных координат целей, они были переданы расчету 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия. После первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019034909.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы уничтожили орудие ВСУ в курском приграничье
Минобороны: расчет "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ в курском приграничье