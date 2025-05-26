https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019034909.html

Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении

Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.05.2025

Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении

На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:02:00+03:00

2025-05-26T05:02:00+03:00

2025-05-26T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат ВСУ, засевших в укрепленном районе, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до шести неонацистов, укрывавшихся в блиндаже. Кроме того, в ходе операций уничтожены различные цели: блиндажи, техника врага, живая сила и другие объекты", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны отметили, что эффективность бойцов, управляющих дронами, достигается за счет координированной работы с подразделениями разведки, которая быстро обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления.

https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html

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Уничтожение группы боевиков ВСУ на ореховском направлении Минобороны показало, как операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили группу боевиков ВСУ на ореховском направлении. 2025-05-26T05:02 true PT0M46S

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)