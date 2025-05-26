https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019034909.html
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.05.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:02:00+03:00
2025-05-26T05:02:00+03:00
2025-05-26T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019043467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_039702a26dd633f7d2d69cba4a45fad0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат ВСУ, засевших в укрепленном районе, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до шести неонацистов, укрывавшихся в блиндаже. Кроме того, в ходе операций уничтожены различные цели: блиндажи, техника врага, живая сила и другие объекты", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны отметили, что эффективность бойцов, управляющих дронами, достигается за счет координированной работы с подразделениями разведки, которая быстро обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления.
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019043467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a20fcafad34978f42121173cba34df29.jpg
Уничтожение группы боевиков ВСУ на ореховском направлении
Минобороны показало, как операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили группу боевиков ВСУ на ореховском направлении.
2025-05-26T05:02
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
Минобороны: операторы дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат ВСУ, засевших в укрепленном районе, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до шести неонацистов, укрывавшихся в блиндаже. Кроме того, в ходе операций уничтожены различные цели: блиндажи, техника врага, живая сила и другие объекты", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что эффективность бойцов, управляющих дронами, достигается за счет координированной работы с подразделениями разведки, которая быстро обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления.