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Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.05.2025 (обновлено: 08:29 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019034909.html
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.05.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении
На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:02:00+03:00
2025-05-26T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат ВСУ, засевших в укрепленном районе, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до шести неонацистов, укрывавшихся в блиндаже. Кроме того, в ходе операций уничтожены различные цели: блиндажи, техника врага, живая сила и другие объекты", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны отметили, что эффективность бойцов, управляющих дронами, достигается за счет координированной работы с подразделениями разведки, которая быстро обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления.
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Уничтожение группы боевиков ВСУ на ореховском направлении
Минобороны показало, как операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили группу боевиков ВСУ на ореховском направлении.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны: операторы дронов уничтожили боевиков ВСУ на Ореховском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до шести солдат ВСУ, засевших в укрепленном районе, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до шести неонацистов, укрывавшихся в блиндаже. Кроме того, в ходе операций уничтожены различные цели: блиндажи, техника врага, живая сила и другие объекты", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что эффективность бойцов, управляющих дронами, достигается за счет координированной работы с подразделениями разведки, которая быстро обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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