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Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 26.05.2025 (обновлено: 06:07 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html
Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке
Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке - РИА Новости, 26.05.2025
Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке
Брошенное националистическими батальонами ВСУ оружие в Романовке в ДНР будет использовано против украинских военных и самих нацбатов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:18:00+03:00
2025-05-26T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Брошенное националистическими батальонами ВСУ оружие в Романовке в ДНР будет использовано против украинских военных и самих нацбатов, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня". "Здесь у нас представлены трофеи, которые были взяты в бою нашими штурмовыми подразделениями в районе населенного пункта Романовка (ДНР). Враг был недавно только выбит. На подходах были опорники, в них обнаружены были данные образцы натовского вооружения", — сказал боец.Командир роды продемонстрировал, в частности, модернизированный советский пулемет Калашникова, американские пулеметы фирмы "Кольт", а также тяжелые станковые пулеметы производства Турции.По его словам, брошенное при отступлении оружие будет приведено в порядок и передано в российские подразделения. "Третья штурмовая бригада, так называемые азовцы*, подарили их нам, и теперь в лице наших бойцов полетит это обратно в их сторону. Активно будем использовать их же вооружение против них самих", — добавил боец. В воскресенье Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250526/shturm-2019031404.html
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке

ВС России захватили у ВСУ в Романовке пулеметы производства США и Турции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Брошенное националистическими батальонами ВСУ оружие в Романовке в ДНР будет использовано против украинских военных и самих нацбатов, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня".
"Здесь у нас представлены трофеи, которые были взяты в бою нашими штурмовыми подразделениями в районе населенного пункта Романовка (ДНР). Враг был недавно только выбит. На подходах были опорники, в них обнаружены были данные образцы натовского вооружения", — сказал боец.
Командир роды продемонстрировал, в частности, модернизированный советский пулемет Калашникова, американские пулеметы фирмы "Кольт", а также тяжелые станковые пулеметы производства Турции.
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По его словам, брошенное при отступлении оружие будет приведено в порядок и передано в российские подразделения.
"Третья штурмовая бригада, так называемые азовцы*, подарили их нам, и теперь в лице наших бойцов полетит это обратно в их сторону. Активно будем использовать их же вооружение против них самих", — добавил боец.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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