https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html

Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке

Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке - РИА Новости, 26.05.2025

Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке

Брошенное националистическими батальонами ВСУ оружие в Романовке в ДНР будет использовано против украинских военных и самих нацбатов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:18:00+03:00

2025-05-26T04:18:00+03:00

2025-05-26T06:07:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Брошенное националистическими батальонами ВСУ оружие в Романовке в ДНР будет использовано против украинских военных и самих нацбатов, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня". "Здесь у нас представлены трофеи, которые были взяты в бою нашими штурмовыми подразделениями в районе населенного пункта Романовка (ДНР). Враг был недавно только выбит. На подходах были опорники, в них обнаружены были данные образцы натовского вооружения", — сказал боец.Командир роды продемонстрировал, в частности, модернизированный советский пулемет Калашникова, американские пулеметы фирмы "Кольт", а также тяжелые станковые пулеметы производства Турции.По его словам, брошенное при отступлении оружие будет приведено в порядок и передано в российские подразделения. "Третья штурмовая бригада, так называемые азовцы*, подарили их нам, и теперь в лице наших бойцов полетит это обратно в их сторону. Активно будем использовать их же вооружение против них самих", — добавил боец. В воскресенье Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250526/shturm-2019031404.html

https://ria.ru/20250525/vsu-2019013951.html

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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины