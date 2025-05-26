https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2018992240.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:11:00+03:00
2025-05-26T15:11:00+03:00
2025-05-26T15:11:00+03:00
инфографика
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спецоперация
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 26 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области. Кроме того, поражены 152 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 220 дронов, семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 594 танка и других бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 001 единицу автомобильной техники.
россия
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луганская народная республика
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россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 26 мая 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области. Кроме того, поражены 152 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 220 дронов, семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 594 танка и других бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 001 единицу автомобильной техники.