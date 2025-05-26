https://ria.ru/20250526/sk-2019218924.html

Поджигателя волонтерского штаба в Ленобласти отправили в СИЗО

Поджигателя волонтерского штаба в Ленобласти отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.05.2025

Поджигателя волонтерского штаба в Ленобласти отправили в СИЗО

Поджигатель волонтерского штаба в Ленинградкой области отправлен в СИЗО по решению суда по обвинению в совершении теракта, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:06:00+03:00

2025-05-26T21:06:00+03:00

2025-05-26T21:12:00+03:00

происшествия

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курская область

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Поджигатель волонтерского штаба в Ленинградкой области отправлен в СИЗО по решению суда по обвинению в совершении теракта, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-служба ленинградского областного СК. В объединенной пресс-службе судов Ленобласти добавили РИА Новости, что мера обвиняемому избрана сроком на 2 месяца. Ранее пресс-служба СУСК РФ по региону сообщало, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК (террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб). Представитель МВД РФ Ирина Волк 25 мая сообщила, что полиция задержала предполагаемого поджигателя штаба, им оказался 40-летний местный житель. По ее данным, 24 мая в полицию поступило сообщение о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи в Подпорожье. Прибывшие полицейские установили, что вероятной причиной возгорания стал поджог. В результате пожара была уничтожена гуманитарная помощь и имущество волонтерской организации. Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина сообщала, что злоумышленник намеренно поджёг помещение, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области.

https://ria.ru/20250526/sud-2019044005.html

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происшествия, россия, подпорожье, курская область, ирина волк