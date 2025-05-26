https://ria.ru/20250526/sk-2019201170.html

Жителя Рязани заподозрили в непристойных действиях в отношении ребенка

Жителя Рязани заподозрили в непристойных действиях в отношении ребенка - РИА Новости, 26.05.2025

Жителя Рязани заподозрили в непристойных действиях в отношении ребенка

Дело завели в отношении жителя Рязани, который находился голым возле водоема, его подозревают в непристойных действиях в отношении 13-летнего ребенка, сообщило... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:49:00+03:00

2025-05-26T19:49:00+03:00

2025-05-26T19:49:00+03:00

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Дело завели в отношении жителя Рязани, который находился голым возле водоема, его подозревают в непристойных действиях в отношении 13-летнего ребенка, сообщило СУСК по региону. Вечером в воскресенье Telegram-канал "Рязань. Происшествия" опубликовал информацию о мужчине, который в коттеджном поселке в селе Глебово в голом виде ходил по пляжу с мегафоном и пугал, выгонял детей. На размещенном видео мужчина, обращаясь к неизвестному, в громкоговоритель предлагает ему уйти на свой участок, на других записях – плавает и ругается с другими посетителями пляжа, там же находятся дети. "Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 48-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело в связи с совершением противоправных действий в отношении несовершеннолетнего", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По данным следствия, днем 25 мая подозреваемый, "находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района Рязанской области, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка".

https://ria.ru/20250413/rostov-2010949290.html

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