В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу
СК: водитель такси в Челябинске задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.
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По данным ГУМВД России по региону, 36-летний подозреваемый задержан, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания.
"Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, уточняется в сообщении.
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