https://ria.ru/20250526/sk-2019053502.html

В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу - РИА Новости, 26.05.2025

В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:58:00+03:00

2025-05-26T09:58:00+03:00

2025-05-26T09:58:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

россия

курчатовский район

челябинск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. По данным ГУМВД России по региону, 36-летний подозреваемый задержан, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания. "Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html

https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html

россия

курчатовский район

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, курчатовский район, челябинск, происшествия