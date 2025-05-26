Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/sk-2019053502.html
В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу
В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу - РИА Новости, 26.05.2025
В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу
Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:58:00+03:00
2025-05-26T09:58:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курчатовский район
челябинск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. По данным ГУМВД России по региону, 36-летний подозреваемый задержан, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания. "Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html
https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html
россия
курчатовский район
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, курчатовский район, челябинск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курчатовский район, Челябинск, Происшествия
В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

СК: водитель такси в Челябинске задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Казани мужчина убил бывшую супругу
24 мая, 19:22
По данным ГУМВД России по региону, 36-летний подозреваемый задержан, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания.
"Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Пермский школьник убил бабушку и дядю
13 мая, 23:52
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКурчатовский районЧелябинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала