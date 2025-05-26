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Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии - РИА Новости, 26.05.2025
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15:47 26.05.2025 (обновлено: 15:49 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/serbiya-2019131176.html
Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии
Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии - РИА Новости, 26.05.2025
Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии
В Сербии активно сохраняют историческую память о Второй мировой войне, ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами Красной армии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:47:00+03:00
2025-05-26T15:49:00+03:00
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белград (город)
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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. В Сербии активно сохраняют историческую память о Второй мировой войне, ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами Красной армии, заявил РИА Новости посол Белоруссии в республике Сергей Малиновский. Представители белорусского посольства в понедельник присутствовали на конференции "Геноцид славянских народов в ХХ веке" в Институте политических исследований в Белграде. Вечером посольство совместно с Музеем жертв геноцида организует показ документальной дилогии "Лагеря смерти" и "Сожженные села" в городской библиотеке Белграда. "Сегодняшняя конференция показывает, что работа по защите исторической памяти здесь активно ведется. Мы и в прошлом году на 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летие освобождения Сербии активно участвовали. Нас приглашали, спасибо за это сербской стороне, на памятные мероприятия, которых было очень много. Мы видели очень большое участие представителей властей и ветеранских организаций. В Белоруссии ведется большая работа на эту тему и могу только высказать слова благодарности сербской стороне за бережное отношение к захоронениям и местам памяти, связанным с участием Красной Армии в освобождении Югославии, сербских городов и населенных пунктов", - заявил дипломат в разговоре с агентством. По словам главы белорусского диппредставительства, позиция официального Белграда по сохранению исторической памяти заслуживает уважения. "В этом году мы видели, что было широко отмечено 80-летие великой Победы над фашизмом. Было много мероприятий и все посольства, которые представляют страны СНГ, находящиеся в Белграде, участвовали в центральной церемонии, которая была организована на очень высоком уровне. Мы как посольство участвовали совместно с российскими коллегами и сербскими ветеранскими и общественными организациями в ряде возложений вне Белграда и видим, что там также оказывается подобающее уважение к захоронениям и уход за ними", - отметил Малиновский. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250519/memorial-2017850937.html
https://ria.ru/20250425/serbiya-2013527581.html
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в мире, белград (город), югославия, сербия, иосип броз тито, снг, день победы
В мире, Белград (город), Югославия, Сербия, Иосип Броз Тито, СНГ, День Победы
Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии

Посол Белоруссии: в Сербии активно сохраняют память о Второй мировой войне

© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / krutenyuk
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. В Сербии активно сохраняют историческую память о Второй мировой войне, ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами Красной армии, заявил РИА Новости посол Белоруссии в республике Сергей Малиновский.
Представители белорусского посольства в понедельник присутствовали на конференции "Геноцид славянских народов в ХХ веке" в Институте политических исследований в Белграде. Вечером посольство совместно с Музеем жертв геноцида организует показ документальной дилогии "Лагеря смерти" и "Сожженные села" в городской библиотеке Белграда.
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"Сегодняшняя конференция показывает, что работа по защите исторической памяти здесь активно ведется. Мы и в прошлом году на 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летие освобождения Сербии активно участвовали. Нас приглашали, спасибо за это сербской стороне, на памятные мероприятия, которых было очень много. Мы видели очень большое участие представителей властей и ветеранских организаций. В Белоруссии ведется большая работа на эту тему и могу только высказать слова благодарности сербской стороне за бережное отношение к захоронениям и местам памяти, связанным с участием Красной Армии в освобождении Югославии, сербских городов и населенных пунктов", - заявил дипломат в разговоре с агентством.
По словам главы белорусского диппредставительства, позиция официального Белграда по сохранению исторической памяти заслуживает уважения.
"В этом году мы видели, что было широко отмечено 80-летие великой Победы над фашизмом. Было много мероприятий и все посольства, которые представляют страны СНГ, находящиеся в Белграде, участвовали в центральной церемонии, которая была организована на очень высоком уровне. Мы как посольство участвовали совместно с российскими коллегами и сербскими ветеранскими и общественными организациями в ряде возложений вне Белграда и видим, что там также оказывается подобающее уважение к захоронениям и уход за ними", - отметил Малиновский.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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