https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html

"Это фатально": на Западе забили тревогу из-за санкций против России

"Это фатально": на Западе забили тревогу из-за санкций против России - РИА Новости, 26.05.2025

"Это фатально": на Западе забили тревогу из-за санкций против России

ЕС ужесточает санкции против России, тем самым создавая нагрузку на собственное сельское хозяйство, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:18:00+03:00

2025-05-26T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕС ужесточает санкции против России, тем самым создавая нагрузку на собственное сельское хозяйство, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Это губительно для отрасли. Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше", — сообщает издание со ссылкой на заявление Филиппа Эйзеля из Французской ассоциации производителей зерна.В материале отмечается, что решение о введении новых санкций подвергается резкой критике со стороны европейского сельского хозяйства. Представители отрасли предупреждают о значительном росте себестоимости продукции и потере конкурентоспособности.Европейский парламент принял масштабные торговые ограничения против России и Белоруссии. В будущем импорт сельскохозяйственной продукции, такой как сахар, мука, корма для животных, а также удобрений, будет облагаться штрафными пошлинами.Новые меры являются частью западной стратегии, направленной на ослабление экономики России. В проекте постановления Комиссии ЕС говорится, что импорт сельскохозяйственной продукции служит значительным источником дохода для Москвы. Целью введения пошлин является сокращение этих доходов и одновременное усиление конкурентоспособности европейских производителей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019115703.html

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экономика, россия, москва, белоруссия, владимир путин, евросоюз, в мире