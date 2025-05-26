"Это фатально": на Западе забили тревогу из-за санкций против России
Berliner Zeitung: европейские фермеры ужаснулись новым санкциям против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕС ужесточает санкции против России, тем самым создавая нагрузку на собственное сельское хозяйство, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Это губительно для отрасли. Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше", — сообщает издание со ссылкой на заявление Филиппа Эйзеля из Французской ассоциации производителей зерна.
В материале отмечается, что решение о введении новых санкций подвергается резкой критике со стороны европейского сельского хозяйства. Представители отрасли предупреждают о значительном росте себестоимости продукции и потере конкурентоспособности.
Европейский парламент принял масштабные торговые ограничения против России и Белоруссии. В будущем импорт сельскохозяйственной продукции, такой как сахар, мука, корма для животных, а также удобрений, будет облагаться штрафными пошлинами.
Новые меры являются частью западной стратегии, направленной на ослабление экономики России. В проекте постановления Комиссии ЕС говорится, что импорт сельскохозяйственной продукции служит значительным источником дохода для Москвы. Целью введения пошлин является сокращение этих доходов и одновременное усиление конкурентоспособности европейских производителей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.