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Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - РИА Новости, 26.05.2025
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13:09 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019091823.html
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - РИА Новости, 26.05.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России
Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России - это часть переговорной тактики, обусловленной в том числе и давлением на Белый дом как РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:09:00+03:00
2025-05-26T13:09:00+03:00
в мире
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сша
дональд трамп
владимир мединский
владимир зеленский
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России - это часть переговорной тактики, обусловленной в том числе и давлением на Белый дом как внутри, так и извне США, поделился с РИА Новости мнением научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся последние действия России на Украине, и добавил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. "Заявления о возможности введения новых санкций от представителей администрации Трампа звучат не первый раз. Во-первых, на Белый дом оказывается как внутреннее, так и внешнеполитическое давление: к санкциям призывает Европа, принуждения России к миру требует и Украина. Во-вторых, такие заявления связаны с динамикой переговорного процесса: это переговорная тактика, чтобы держать стороны в тонусе", - сказал Сокольщик. По его словам, Трамп давит одновременно и на Киев, и на Москву. В том же выступлении перед журналистами он заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит ничего говорить, поскольку его высказывания приводят к проблемам. "Можно считать это тактикой кнута и пряника: неудачи в переговорах могут привести к ужесточению санкций, успехи - к смягчению или снятию", - добавил эксперт. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Также итогом переговоров стал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017958355.html
https://ria.ru/20250517/evropa-2017517208.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкции в отношении России
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Сокольщик назвал слова Трампа о санкциях против РФ частью переговорной тактики

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России - это часть переговорной тактики, обусловленной в том числе и давлением на Белый дом как внутри, так и извне США, поделился с РИА Новости мнением научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся последние действия России на Украине, и добавил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России
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"Заявления о возможности введения новых санкций от представителей администрации Трампа звучат не первый раз. Во-первых, на Белый дом оказывается как внутреннее, так и внешнеполитическое давление: к санкциям призывает Европа, принуждения России к миру требует и Украина. Во-вторых, такие заявления связаны с динамикой переговорного процесса: это переговорная тактика, чтобы держать стороны в тонусе", - сказал Сокольщик.
По его словам, Трамп давит одновременно и на Киев, и на Москву. В том же выступлении перед журналистами он заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит ничего говорить, поскольку его высказывания приводят к проблемам.
"Можно считать это тактикой кнута и пряника: неудачи в переговорах могут привести к ужесточению санкций, успехи - к смягчению или снятию", - добавил эксперт.
Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Также итогом переговоров стал масштабный обмен пленными 1000 на 1000.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВысшая школа экономики (ВШЭ)Санкции в отношении России
 
 
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