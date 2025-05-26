https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019091823.html

Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - РИА Новости, 26.05.2025

Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России - это часть переговорной тактики, обусловленной в том числе и давлением на Белый дом как РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:09:00+03:00

2025-05-26T13:09:00+03:00

2025-05-26T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России - это часть переговорной тактики, обусловленной в том числе и давлением на Белый дом как внутри, так и извне США, поделился с РИА Новости мнением научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся последние действия России на Украине, и добавил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. "Заявления о возможности введения новых санкций от представителей администрации Трампа звучат не первый раз. Во-первых, на Белый дом оказывается как внутреннее, так и внешнеполитическое давление: к санкциям призывает Европа, принуждения России к миру требует и Украина. Во-вторых, такие заявления связаны с динамикой переговорного процесса: это переговорная тактика, чтобы держать стороны в тонусе", - сказал Сокольщик. По его словам, Трамп давит одновременно и на Киев, и на Москву. В том же выступлении перед журналистами он заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит ничего говорить, поскольку его высказывания приводят к проблемам. "Можно считать это тактикой кнута и пряника: неудачи в переговорах могут привести к ужесточению санкций, успехи - к смягчению или снятию", - добавил эксперт. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Также итогом переговоров стал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017958355.html

https://ria.ru/20250517/evropa-2017517208.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии