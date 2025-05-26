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В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения

В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:29:00+03:00

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аэропорт "жуковский"

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации.Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский"."В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

https://ria.ru/20250526/bpla-2019207898.html

калуга

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аэропорт "жуковский", калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия