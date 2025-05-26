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В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
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22:29 26.05.2025 (обновлено: 22:34 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/samolet-2019224518.html
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 26.05.2025
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аэропорт "жуковский"
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации.Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский"."В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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аэропорт "жуковский", калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Аэропорт "Жуковский", Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения

В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли ограничения для воздушных судов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации.
Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский".
"В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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Аэропорт "Жуковский"КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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