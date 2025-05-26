https://ria.ru/20250526/samolet-2019224518.html
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:29:00+03:00
2025-05-26T22:29:00+03:00
2025-05-26T22:34:00+03:00
аэропорт "жуковский"
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации.Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский"."В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
https://ria.ru/20250526/bpla-2019207898.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a670ae297bfa86cd053b50f383caa9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "жуковский", калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Аэропорт "Жуковский", Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли все ограничения
В аэропорту Калуги и "Жуковском" сняли ограничения для воздушных судов