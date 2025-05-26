https://ria.ru/20250526/samolet-2019162758.html

Посольство России назвало поставки F-16 Украине шагом в сторону эскалации

Посольство России назвало поставки F-16 Украине шагом в сторону эскалации - РИА Новости, 26.05.2025

Посольство России назвало поставки F-16 Украине шагом в сторону эскалации

Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:34:00+03:00

2025-05-26T17:34:00+03:00

2025-05-26T17:47:00+03:00

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ГААГА, 26 мая - РИА Новости. Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются в качестве законной цели вооруженных сил РФ, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс 25 мая заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16."С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму - лишь один из шагов королевства на этом направлении", - прокомментировали в дипмиссии РФ заявление нидерландского министра.Там напомнили, что эти самолеты, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели вооруженных сил России."При этом можно констатировать, что накачивание Украины западным оружием не смогло помешать возобновлению переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022 году по инициативе Киева. Работа над поиском решения ситуации будет продолжена", - отметили в российском посольстве.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, в период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019136251.html

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