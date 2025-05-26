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В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие - РИА Новости, 26.05.2025
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14:13 26.05.2025 (обновлено: 14:14 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rybaki-2019104835.html
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие - РИА Новости, 26.05.2025
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие
Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:14:00+03:00
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баренцево море
мурманск
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) 26 мая получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на лодке в Баренцевом море и выбрались на берег полуострова Рыбачий. "Для эвакуации рыбаков была организована поисково-спасательная операция. В 8:09 (мск) на поиски с аэродрома Мурманск вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту", - сообщила Росавиация. Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на полуострове с воздуха и эвакуировали на борт. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались.
https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013090073.html
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происшествия, баренцево море, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Баренцево море, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие

Спасатели Росавиации эвакуировали терпящих бедствие в Баренцевом море рыбаков

© Фото : Росавиация Эвакуация потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков
Эвакуация потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Росавиация
Эвакуация потерпевших бедствие в Баренцевом море рыбаков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство.
Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) 26 мая получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на лодке в Баренцевом море и выбрались на берег полуострова Рыбачий.
"Для эвакуации рыбаков была организована поисково-спасательная операция. В 8:09 (мск) на поиски с аэродрома Мурманск вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту", - сообщила Росавиация.
Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на полуострове с воздуха и эвакуировали на борт. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались.
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Хорошие новостиПроисшествияБаренцево мореМурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШ
 
 
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