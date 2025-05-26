https://ria.ru/20250526/rybaki-2019104835.html

В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие

В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие - РИА Новости, 26.05.2025

В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие

Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:13:00+03:00

2025-05-26T14:13:00+03:00

2025-05-26T14:14:00+03:00

хорошие новости

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баренцево море

мурманск

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) 26 мая получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на лодке в Баренцевом море и выбрались на берег полуострова Рыбачий. "Для эвакуации рыбаков была организована поисково-спасательная операция. В 8:09 (мск) на поиски с аэродрома Мурманск вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту", - сообщила Росавиация. Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на полуострове с воздуха и эвакуировали на борт. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались.

https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013090073.html

баренцево море

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, баренцево море, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш