https://ria.ru/20250526/rybaki-2019104835.html
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие - РИА Новости, 26.05.2025
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие
Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:14:00+03:00
хорошие новости
происшествия
баренцево море
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019104143_146:0:1188:586_1920x0_80_0_0_860aa021583207d6d61670ef45cf2bb3.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели Росавиации эвакуировали двух рыбаков, потерпевших бедствие в Баренцевом море, никто не пострадал, сообщило ведомство. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр (подведомственное Росавиации учреждение) 26 мая получил сообщение о двух рыбаках, которые потерпели бедствие на лодке в Баренцевом море и выбрались на берег полуострова Рыбачий. "Для эвакуации рыбаков была организована поисково-спасательная операция. В 8:09 (мск) на поиски с аэродрома Мурманск вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 "Вологодского авиапредприятия" со спасательной парашютно-десантной группой Мурманской региональной поисково-спасательной базы на борту", - сообщила Росавиация. Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на полуострове с воздуха и эвакуировали на борт. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались.
https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013090073.html
баренцево море
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019104143_321:0:1102:586_1920x0_80_0_0_3639cb271f08f6a2f9da919cc1a2bb5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баренцево море, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Баренцево море, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
В Баренцевом море спасли рыбаков, потерпевших бедствие
Спасатели Росавиации эвакуировали терпящих бедствие в Баренцевом море рыбаков