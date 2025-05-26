https://ria.ru/20250526/ryazan-2018775696.html
Дорога мечты: как изменилась трасса М-5 из Москвы в Рязань в 2025 году
Дорога мечты: как изменилась трасса М-5 из Москвы в Рязань в 2025 году - РИА Новости, 26.05.2025
Дорога мечты: как изменилась трасса М-5 из Москвы в Рязань в 2025 году
Рязанская область — один из самых популярных маршрутов выходного дня. Путешествие на автомобиле — идеальный вариант для семейной поездки. К тому же такой способ РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:00:00+03:00
2025-05-26T08:00:00+03:00
2025-05-26T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Рязанская область — один из самых популярных маршрутов выходного дня. Путешествие на автомобиле — идеальный вариант для семейной поездки. К тому же такой способ передвижения позволяет посетить достопримечательности вне города. Сколько времени придется провести в дороге, хватает ли заправок и что интересного посмотреть — в материале РИА Новости.Трасса из Москвы в РязаньДоехать из Москвы в Рязань на машине можно по федеральной трассе М-5 "Урал". Она начинается от пересечения МКАД и Волгоградского проспекта, идет по юго-восточной части Подмосковья, проходит по окраине Люберец, потом — в объезд Бронниц и Коломны — через Луховицы. По этой дороге можно добраться, например, до Челябинска, рассказывает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ЕСОТ) Виктор Коваленко.Расстояние до Рязани — около 200 километров. Дорога занимает чуть больше трех часов, если выехать утром в будни."Покрытие и освещение хорошее, заправок достаточно", — говорит эксперт. Они примерно через 50-70 километров, там чистые туалеты, вкусный кофе, вода, бутерброды.На протяжении пути количество полос меняется с двух до трех и обратно. Есть широкая обочина, отбойники, которые защищают от водителей на встречке и увеличивают чувство безопасности.Раньше путь в Рязань по Московской области был очень перегружен, но в последние годы построили дороги в обход крупных населенных пунктов. Сейчас там бесплатный скоростной участок, говорит Коваленко.В Луховицах есть небольшие пробки, поскольку ехать нужно по городу. Но в будни стоять не придется.Что посмотреть в РязаниГлавная достопримечательность Рязани — кремль. Он необычный — без высоких каменных стен и смотровых башен. Был дубовым, защищенным реками Трубеж и Лыбедь. Сейчас тут стоят храмы XV-XVII веков с изразцами под старинными окнами.Успенский собор, возведенный в 1693-м, — самый большой в России, построенный бесстолбно. Его деревянный иконостас — высотой с девятиэтажный дом, там около 150 икон. До 2029 года храм на реставрации.Напротив — колокольня. "Это самый большой долгострой Рязанской земли. Фундамент заложили в 1789-м, строительство второго яруса профинансировал купец Рюмин перед войной с Наполеоном, Николай I дал средства на третий ярус, потом снова Рюмин — на четвертый", — рассказывает гид Елена Сагирова.Итого: высота 87 метров, 22 колокола, а строительство длилось до 1840 года.Неподалеку есть местная ВДНХ с ухоженной территорией, десятками павильонов, где расположены магазинчики, кафе, сувенирные лавки.Главная пешеходная улица — Почтовая. Это место для гурманов: тут бары, кафе и веранды. Припарковаться рядом непросто, местные оставляют авто на подземной парковке ТЦ "Малина" и отправляются гулять.Если свернуть в один из переулков налево, можно найти архитектуру Германии в центре России. Характерные дома — на улице Мюнстерской.На улице Павлова — "домик-крошка с мезонином в три окошка" — место, где родился и провел детство и юность физиолог, нобелевский лауреат Иван Павлов. Тут — постройки XIX века, красивый сад и предметы быта семьи будущего академика.Что посмотреть по дорогеОт Рязани до Касимова по трассе — около 160 километров. На полпути сделайте остановку в Спас-Клепиках. Там — школа, где с 1909-го по 1912-й учился и жил поэт Сергей Есенин. Преподавали ремесленное дело, в частности переплет книг. В экспозиции — подлинные фотографии, аттестат мастера, предметы школьного быта того периода.В поселке Гусь-Железном — Троицкая церковь. Храм необычный — образец псевдоготического стиля, нехарактерного для России. Похож на английское аббатство.Почти рядом, в шести километрах от Гусь-Железного, — село Погост. Там два белокаменных храма, возведенных в конце XVIII века, — красивые, в стиле барокко.Колокольню украшают четырнадцать статуй пророков. По легенде, автор проекта — знаменитый архитектор Растрелли.Достопримечательности КасимоваКасимов, расположенный на левом берегу Оки, раскинулся на семи оврагах. Основан в 1152 году, тогда он назывался Городец Мещерский. Сейчас тут проживает всего 28 тысяч жителей, но достопримечательностей хватит на целые выходные.Прогуляйтесь по Татарской слободе, появившейся в XV веке, когда город был столицей Касимовского ханства и управлялся лояльными к Москве татарами.Здесь сохранились характерные для этого народа в Касимове постройки — например, дом семьи Тугеевых с необычным тамбуром.Самое старое здание татарского периода — Ханская мечеть, построенная на рубеже XV-XVI веков. В саду — каменные солнечные часы, по которым определяли время намаза.Рядом — мавзолей хана Шах-Али. Он участвовал в осаде Казани на стороне Ивана Грозного. И памятник царице Сююмбике, последней правительнице Казанского ханства и супруге Шах-Али.Соборную площадь украшают три храма — Вознесенский кафедральный, Благовещенский и Успенский. Колокольню первого в советское время использовали для тренировок парашютистов, объясняет экскурсовод Елена Слеповина.Реставрируются торговые ряды — три здания, в одном — Туристский информационный центр Рязанской области. По четвергам и воскресеньям на площади — базар.Музеи КасимоваНеподалеку от храмов — дом купца Алянчикова. Когда-то это было самое большое жилое здание в городе, поскольку владелец постоянно его достраивал. По легенде, цыганка нагадала хозяину, что он умрет, как только закончит строительство. Сейчас здесь историко-культурный музей.В 100 метрах — Музей вырковского промысла. Он открылся пару лет назад и рассказывает об истории гончарного искусства деревни Вырково. Экспонаты — посуда и игрушки, в основном свистульки.В здании напротив находятся небольшие музеи — денег и бабочек, где много брошек в виде этих насекомых.На Советской улице — главной в городе — отреставрированные купеческие особняки. В них пекарни, магазины, кафе. Традиционный рязанский десерт калинник можно попробовать в "Касимовском дворике", а блюда местных татар предлагают в "Татарской сказке".По соседству с этнокафе — музей "Русский самовар". Говорят, ничем не уступает такому же заведению в Туле. Касимовский создал Михаил Силков: больше чем за полвека он собрал почти полтысячи экземпляров. Тут можно увидеть самовар на одного — "эгоист", трактирные — самые большие, на 72 литра. Есть экспонаты в форме шара, груши, вазы.Благодарим за помощь в подготовке материала Евразийское содружество специалистов туриндустрии (ЕСОТ) и Агентство развития туризма Рязанской области.
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РИА Новости
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туризм-важное, туризм, маршруты - туризм, туристы, рязань, иван павлов, николай i, москва, касимов, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Рязань, Иван Павлов, Николай I, Москва, Касимов, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, куда сходить , что посмотреть
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Рязанская область — один из самых популярных маршрутов выходного дня. Путешествие на автомобиле — идеальный вариант для семейной поездки. К тому же такой способ передвижения позволяет посетить достопримечательности вне города. Сколько времени придется провести в дороге, хватает ли заправок и что интересного посмотреть — в материале РИА Новости.
Трасса из Москвы в Рязань
Доехать из Москвы в Рязань на машине можно по федеральной трассе М-5 "Урал". Она начинается от пересечения МКАД и Волгоградского проспекта, идет по юго-восточной части Подмосковья, проходит по окраине Люберец, потом — в объезд Бронниц и Коломны — через Луховицы. По этой дороге можно добраться, например, до Челябинска, рассказывает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ЕСОТ) Виктор Коваленко.
Расстояние до Рязани — около 200 километров. Дорога занимает чуть больше трех часов, если выехать утром в будни.
"Покрытие и освещение хорошее, заправок достаточно", — говорит эксперт. Они примерно через 50-70 километров, там чистые туалеты, вкусный кофе, вода, бутерброды.
На протяжении пути количество полос меняется с двух до трех и обратно. Есть широкая обочина, отбойники, которые защищают от водителей на встречке и увеличивают чувство безопасности.
Раньше путь в Рязань по Московской области был очень перегружен, но в последние годы построили дороги в обход крупных населенных пунктов. Сейчас там бесплатный скоростной участок, говорит Коваленко.
В Луховицах есть небольшие пробки, поскольку ехать нужно по городу. Но в будни стоять не придется.
Главная достопримечательность Рязани — кремль. Он необычный — без высоких каменных стен и смотровых башен. Был дубовым, защищенным реками Трубеж и Лыбедь. Сейчас тут стоят храмы XV-XVII веков с изразцами под старинными окнами.
Рязань. Христорождественский собор в кремле
2 из 3
Рязань, орнамент на окнах старинных церквей в кремле
3 из 3
Рязань. Христорождественский собор в кремле
2 из 3
Рязань, орнамент на окнах старинных церквей в кремле
3 из 3
Успенский собор, возведенный в 1693-м, — самый большой в России, построенный бесстолбно. Его деревянный иконостас — высотой с девятиэтажный дом, там около 150 икон. До 2029 года храм на реставрации.
Напротив — колокольня. "Это самый большой долгострой Рязанской земли. Фундамент заложили в 1789-м, строительство второго яруса профинансировал купец Рюмин перед войной с Наполеоном, Николай I дал средства на третий ярус, потом снова Рюмин — на четвертый", — рассказывает гид Елена Сагирова.
Итого: высота 87 метров, 22 колокола, а строительство длилось до 1840 года.
Неподалеку есть местная ВДНХ с ухоженной территорией, десятками павильонов, где расположены магазинчики, кафе, сувенирные лавки.
Рязань. Скульптура гриба на ВДНХ
4 из 6
Рязань. Скульптура гриба на ВДНХ
4 из 6
Главная пешеходная улица — Почтовая. Это место для гурманов: тут бары, кафе и веранды. Припарковаться рядом непросто, местные оставляют авто на подземной парковке ТЦ "Малина" и отправляются гулять.
Рязань. Пешеходная улица Почтовая
1 из 3
В рязанском гастробаре "Есть" пробуйте калинник и перепелку в капустном листе
3 из 3
Рязань. Пешеходная улица Почтовая
1 из 3
В рязанском гастробаре "Есть" пробуйте калинник и перепелку в капустном листе
3 из 3
Если свернуть в один из переулков налево, можно найти архитектуру Германии в центре России. Характерные дома — на улице Мюнстерской.
На улице Павлова — "домик-крошка с мезонином в три окошка" — место, где родился и провел детство и юность физиолог, нобелевский лауреат Иван Павлов.
Рязань, музей-усадьба Ивана Павлова
1 из 4
Рязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
2 из 4
Рязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
3 из 4
Рязань, кухня в музее-усадьбе Ивана Павлова
4 из 4
Рязань, музей-усадьба Ивана Павлова
1 из 4
Рязань, экспозиция музея-усадьбы Ивана Павлова
2 из 4
Рязань, спальня сестры в музее-усадьбе Ивана Павлова
3 из 4
Рязань, кухня в музее-усадьбе Ивана Павлова
4 из 4
Тут — постройки XIX века, красивый сад и предметы быта семьи будущего академика.
От Рязани до Касимова по трассе — около 160 километров. На полпути сделайте остановку в Спас-Клепиках. Там — школа, где с 1909-го по 1912-й учился и жил поэт Сергей Есенин. Преподавали ремесленное дело, в частности переплет книг. В экспозиции — подлинные фотографии, аттестат мастера, предметы школьного быта того периода.
Рязанская область, памятник Сергею Есенину в Спас-Клепиках
1 из 4
Рязанская область, здание музея в Спас-Клепиках. Здесь несколько лет учился Есенин
2 из 4
Рязанская область, в музее в Спас-Клепиках
3 из 4
Спас-Клепики. В музее Сергея Есенина
4 из 4
Рязанская область, памятник Сергею Есенину в Спас-Клепиках
1 из 4
Рязанская область, здание музея в Спас-Клепиках. Здесь несколько лет учился Есенин
2 из 4
Рязанская область, в музее в Спас-Клепиках
3 из 4
Спас-Клепики. В музее Сергея Есенина
4 из 4
В поселке Гусь-Железном — Троицкая церковь. Храм необычный — образец псевдоготического стиля, нехарактерного для России. Похож на английское аббатство.
Почти рядом, в шести километрах от Гусь-Железного, — село Погост. Там два белокаменных храма, возведенных в конце XVIII века, — красивые, в стиле барокко.
Колокольню украшают четырнадцать статуй пророков. По легенде, автор проекта — знаменитый архитектор Растрелли.
Достопримечательности Касимова
Касимов, расположенный на левом берегу Оки, раскинулся на семи оврагах. Основан в 1152 году, тогда он назывался Городец Мещерский. Сейчас тут проживает всего 28 тысяч жителей, но достопримечательностей хватит на целые выходные.
Прогуляйтесь по Татарской слободе, появившейся в XV веке, когда город был столицей Касимовского ханства и управлялся лояльными к Москве татарами.
Здесь сохранились характерные для этого народа в Касимове постройки — например, дом семьи Тугеевых с необычным тамбуром.
Самое старое здание татарского периода — Ханская мечеть, построенная на рубеже XV-XVI веков. В саду — каменные солнечные часы, по которым определяли время намаза.
Рядом — мавзолей хана Шах-Али. Он участвовал в осаде Казани на стороне Ивана Грозного. И памятник царице Сююмбике, последней правительнице Казанского ханства и супруге Шах-Али.
Касимов, памятник царице Сююмбике
1 из 3
Касимов, Текие Шах-Али хана — усыпальница Шах-Али хана
2 из 3
Главная гостиница в Касимове
3 из 3
Касимов, памятник царице Сююмбике
1 из 3
Касимов, Текие Шах-Али хана — усыпальница Шах-Али хана
2 из 3
Главная гостиница в Касимове
3 из 3
Соборную площадь украшают три храма — Вознесенский кафедральный, Благовещенский и Успенский. Колокольню первого в советское время использовали для тренировок парашютистов, объясняет экскурсовод Елена Слеповина.
Касимов, Вознесенский собор и торговые ряды
1 из 3
Касимов, Успенская церковь
2 из 3
Касимов, особняк семьи Алянчиковых. Сейчас здесь историко-архитектурный музей
3 из 3
Касимов, Вознесенский собор и торговые ряды
1 из 3
Касимов, Успенская церковь
2 из 3
Касимов, особняк семьи Алянчиковых. Сейчас здесь историко-архитектурный музей
3 из 3
Реставрируются торговые ряды — три здания, в одном — Туристский информационный центр Рязанской области. По четвергам и воскресеньям на площади — базар.
Неподалеку от храмов — дом купца Алянчикова. Когда-то это было самое большое жилое здание в городе, поскольку владелец постоянно его достраивал. По легенде, цыганка нагадала хозяину, что он умрет, как только закончит строительство. Сейчас здесь историко-культурный музей.
Касимов, в Музее вырковского промысла
1 из 5
Касимов, скульптуры Хлестакова и Городничего установлены на смотровой площадке
4 из 5
Касимов, смотровая площадка
5 из 5
Касимов, в Музее вырковского промысла
1 из 5
Касимов, скульптуры Хлестакова и Городничего установлены на смотровой площадке
4 из 5
Касимов, смотровая площадка
5 из 5
В 100 метрах — Музей вырковского промысла. Он открылся пару лет назад и рассказывает об истории гончарного искусства деревни Вырково. Экспонаты — посуда и игрушки, в основном свистульки.
В здании напротив находятся небольшие музеи — денег и бабочек, где много брошек в виде этих насекомых.
В "Татарской сказке" в Касимове подают плов в тесте
1 из 6
В кафе "Татарская сказка" в Касимове
2 из 6
Татарский десерт — пирожки-ляваши
3 из 6
Переписы пекут в Касимове
4 из 6
Касимов, в "Татарской сказке" подают плов в тесте
5 из 6
Калинники в Рязанской области
6 из 6
В "Татарской сказке" в Касимове подают плов в тесте
1 из 6
В кафе "Татарская сказка" в Касимове
2 из 6
Татарский десерт — пирожки-ляваши
3 из 6
Переписы пекут в Касимове
4 из 6
Касимов, в "Татарской сказке" подают плов в тесте
5 из 6
Калинники в Рязанской области
6 из 6
На Советской улице — главной в городе — отреставрированные купеческие особняки. В них пекарни, магазины, кафе. Традиционный рязанский десерт калинник можно попробовать в "Касимовском дворике", а блюда местных татар предлагают в "Татарской сказке".
Туристка в музее самоваров в Касимове
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Яйцеварка в музее самоваров в Касимове
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Музей самоваров в Касимове
3 из 8
Музей самоваров в Касимове
4 из 8
Музей самоваров в Касимове, гид рассказывает об экспонатах
5 из 8
Касимов, самовары в музее
6 из 8
Касимов, в музее самоваров
7 из 8
Музей самоваров в Касимове
8 из 8
Туристка в музее самоваров в Касимове
1 из 8
Яйцеварка в музее самоваров в Касимове
2 из 8
Музей самоваров в Касимове
3 из 8
Музей самоваров в Касимове
4 из 8
Музей самоваров в Касимове, гид рассказывает об экспонатах
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Касимов, самовары в музее
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Касимов, в музее самоваров
7 из 8
Музей самоваров в Касимове
8 из 8
По соседству с этнокафе — музей "Русский самовар". Говорят, ничем не уступает такому же заведению в Туле. Касимовский создал Михаил Силков: больше чем за полвека он собрал почти полтысячи экземпляров. Тут можно увидеть самовар на одного — "эгоист", трактирные — самые большие, на 72 литра. Есть экспонаты в форме шара, груши, вазы.