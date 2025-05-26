https://ria.ru/20250526/rumyniya-2019224299.html

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики - РИА Новости, 26.05.2025

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики

Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:26:00+03:00

2025-05-26T22:26:00+03:00

2025-05-26T22:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии, который прошел в ноябре 2024 года. Однако итоги голосования были аннулированы решением Конституционного суда из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили. "Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу", - написал Джеорджеску на своей странице в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что это решение является его личным выбором. Джеорджеску отметил, что решил быть "пассивным наблюдателем социальной ситуации", а также сосредоточиться на своей семье.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html

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