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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики - РИА Новости, 26.05.2025
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22:26 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rumyniya-2019224299.html
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики - РИА Новости, 26.05.2025
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики
Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:26:00+03:00
2025-05-26T22:26:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии, который прошел в ноябре 2024 года. Однако итоги голосования были аннулированы решением Конституционного суда из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили. "Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу", - написал Джеорджеску на своей странице в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что это решение является его личным выбором. Джеорджеску отметил, что решил быть "пассивным наблюдателем социальной ситуации", а также сосредоточиться на своей семье.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, румыния, сша, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, США, Россия, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье.
Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии, который прошел в ноябре 2024 года. Однако итоги голосования были аннулированы решением Конституционного суда из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.
"Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу", - написал Джеорджеску на своей странице в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что это решение является его личным выбором. Джеорджеску отметил, что решил быть "пассивным наблюдателем социальной ситуации", а также сосредоточиться на своей семье.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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В миреРумынияСШАРоссияКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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