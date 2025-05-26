https://ria.ru/20250526/rumyniya-2019224299.html
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики - РИА Новости, 26.05.2025
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики
Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:26:00+03:00
2025-05-26T22:26:00+03:00
2025-05-26T22:26:00+03:00
в мире
румыния
сша
россия
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbaef4505fc94525fc8d23146f3a6671.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье. Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов президента Румынии, который прошел в ноябре 2024 года. Однако итоги голосования были аннулированы решением Конституционного суда из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили. "Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу", - написал Джеорджеску на своей странице в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что это решение является его личным выбором. Джеорджеску отметил, что решил быть "пассивным наблюдателем социальной ситуации", а также сосредоточиться на своей семье.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html
румыния
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4f32c5808bd38df1c468a5696ecc2438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, сша, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, США, Россия, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску уходит из политики
Бывший кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что уходит из политики, чтобы сосредоточиться на семье.
Джеорджеску
одержал победу в первом туре выборов президента Румынии
, который прошел в ноябре 2024 года. Однако итоги голосования были аннулированы решением Конституционного суда из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США
. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.
"Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу", - написал Джеорджеску на своей странице в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что это решение является его личным выбором. Джеорджеску отметил, что решил быть "пассивным наблюдателем социальной ситуации", а также сосредоточиться на своей семье.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.