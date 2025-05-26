https://ria.ru/20250526/rostehi-2019027232.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат"

В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат" - РИА Новости, 26.05.2025

В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат"

Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего веса может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза, также она обладает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:05:00+03:00

2025-05-26T01:05:00+03:00

2025-05-26T06:04:00+03:00

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего веса может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза, также она обладает повышенной вариативностью поражения цели, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Впервые эта ракета была представлена в ходе форума "Армия-2024" в экспозиции "Высокоточных комплексов". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. "Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать "Булатом" цели, для которых мощь ракеты "Корнета" избыточна", — сообщили в холдинге.

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех