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В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат" - РИА Новости, 26.05.2025
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01:05 26.05.2025 (обновлено: 06:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rostehi-2019027232.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат"
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат" - РИА Новости, 26.05.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат"
Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего веса может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза, также она обладает... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:05:00+03:00
2025-05-26T06:04:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего веса может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза, также она обладает повышенной вариативностью поражения цели, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Впервые эта ракета была представлена в ходе форума "Армия-2024" в экспозиции "Высокоточных комплексов". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. "Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать "Булатом" цели, для которых мощь ракеты "Корнета" избыточна", — сообщили в холдинге.
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новой ракеты "Булат"

"Ростех": ракета "Булат" может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза

© Фото : Высокоточные комплексыРакета 9М134 "Булат"
Ракета 9М134 Булат - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Высокоточные комплексы
Ракета 9М134 "Булат". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего веса может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза, также она обладает повышенной вариативностью поражения цели, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
Впервые эта ракета была представлена в ходе форума "Армия-2024" в экспозиции "Высокоточных комплексов". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники.
"Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать "Булатом" цели, для которых мощь ракеты "Корнета" избыточна", — сообщили в холдинге.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
18 февраля, 03:26
 
БезопасностьТехнологииВысокоточные комплексыРостех
 
 
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