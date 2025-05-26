https://ria.ru/20250526/rossiya-2019215280.html

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Молодой предприниматель России"

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Молодой предприниматель России" - РИА Новости, 26.05.2025

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Молодой предприниматель России"

Росмолодежь открыла регистрацию на всероссийскую премию "Молодой предприниматель России", сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:48:00+03:00

2025-05-26T20:48:00+03:00

2025-05-26T20:48:00+03:00

общество

россия

москва

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ozon

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Росмолодежь открыла регистрацию на всероссийскую премию "Молодой предприниматель России", сообщили в пресс-службе организации. Как сообщили в Росмолодежи, премия реализуется в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта "Кадры", а имена победителей и примеров войдут в список топ-35 молодых предпринимателей страны. "Победителей ждёт экспертная и информационная поддержка, интеграция в деловые мероприятия Росмолодёжи и партнёров, а их проекты получат возможности для развития и масштабирования. Среди специальных призов: призовой фонд от СберБизнес в размере 1 миллиона рублей, сертификаты для покупок и бонусы на продвижение товаров от OZON, а также призы от других партнёров премии", - говорится в сообщении. Глава Росмолодежи Григорий Гуров напомнил, что в России действуют около 8 миллионов молодых предпринимателей. "Мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку молодым авторам, чтобы успешных инициатив становилось ещё больше. Премия "Молодой предприниматель России" – одна из таких возможностей заявить о себе", - приводятся в сообщении слова Гурова. Согласно условиям, участвовать могут молодые предприниматели от 16 до 35 лет, они смогут подать заявки в десяти номинациях. В частности, участники могут попробовать свои силы номинациях "Социальная миссия", "Семейное предпринимательство", "Производитель года", "Наука и технологии", "Развитие инфраструктуры", "Креативные индустрии", "Аграрий года", "Экспортёр года", "Щит Отечества", "Выход производителей на маркетплейсы". Имена победителей организаторы объявят 22 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". Стратегическим партнёром премии выступает СберБизнес.

https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

https://ria.ru/20250515/gurov-2017217403.html

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общество, россия, москва, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ozon