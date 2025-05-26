https://ria.ru/20250526/rossiya-2019178992.html

Путин внес на ратификацию в ГД протокол о розыске лиц в СНГ

Путин внес на ратификацию в ГД протокол о розыске лиц в СНГ - РИА Новости, 26.05.2025

Путин внес на ратификацию в ГД протокол о розыске лиц в СНГ

Президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект федерального закона, которым предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Договор государств -... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:24:00+03:00

2025-05-26T18:24:00+03:00

2025-05-26T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект федерального закона, которым предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Договор государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года, протоколом вводится термин "электронная копия (образ) документа", соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г., подписанный в г.Москве 8 октября 2024 г.", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что протоколом вводится термин "электронная копия (образ) документа", под которым понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования (фотографирования) копия документа на бумажном носителе. "Протоколом предусматривается возможность направления запроса в виде указанной электронной копии (образа) документа посредством сервисов ведомственной электронной почты с последующим направлением (при необходимости) оригинала", - добавляется в документе. При этом протокол предлагается ратифицировать с заявлением, согласно которому Российская Федерация исходит из необходимости последующего предоставления оригинала запроса. В документах к проекту подчеркивается, что правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. В сопроводительных документах добавляется, что протокол, после ратификации, вступит в силу для Республики Армения и будет имплементироваться в соответствии с национальным законодательством Республики Армения, которое не предусматривает временного применения международных договоров. При этом Азербайджанская Республика не будет временно применять настоящий протокол по истечении 20 дней с даты его подписания.

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россия, москва, владимир путин, госдума рф, снг, в мире