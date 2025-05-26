https://ria.ru/20250526/rossiya-2019148898.html

Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин

Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025

Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет "подставлять плечо" для реализации их инициатив. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:48:00+03:00

2025-05-26T16:48:00+03:00

2025-05-26T16:56:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет "подставлять плечо" для реализации их инициатив."Ваши (российских предпринимателей - ред.) компании занимают всё более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки. И, хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия