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Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025
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16:48 26.05.2025 (обновлено: 16:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019148898.html
Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин
Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025
Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет "подставлять плечо" для реализации их инициатив. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:56:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет "подставлять плечо" для реализации их инициатив."Ваши (российских предпринимателей - ред.) компании занимают всё более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки. И, хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Государство продолжит поддерживать предпринимателей, заявил Путин

Путин: государство будет подставлять плечо для реализации идей предпринимателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет "подставлять плечо" для реализации их инициатив.
"Ваши (российских предпринимателей - ред.) компании занимают всё более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки. И, хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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