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Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов - РИА Новости, 26.05.2025
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15:51 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019132914.html
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов - РИА Новости, 26.05.2025
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов
Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:51:00+03:00
2025-05-26T15:51:00+03:00
общество
россия
евгений примаков
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "По квоте для получения образования в России отбирается 30 тысяч человек. Пять лет назад это было 15 тысяч человек. В два раза выросла эта цифра", - сказал Примаков на встрече с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. По его словам, этот механизм никогда не был инструментом миграции. "Мы всегда заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди получили образование, вернулись к себе домой, делали свои страны успешными, богаче в смысле технологии, бизнеса, науки, социальной сферы. Но это только часть наших задач", - отметил Примаков. Он подчеркнул, что Россотрудничество занимается и проблематикой соотечественников. "Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы... Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России", - отметил Примаков. По его словам, эти иностранцы разделяют ценности России, желают, чтобы их дети росли в нормальной обстановке, получали нормальное образование.
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общество, россия, евгений примаков, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Россия, Евгений Примаков, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов

Примаков: квота для иностранных студентов выросла в два раза за пять лет

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"По квоте для получения образования в России отбирается 30 тысяч человек. Пять лет назад это было 15 тысяч человек. В два раза выросла эта цифра", - сказал Примаков на встрече с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
По его словам, этот механизм никогда не был инструментом миграции.
"Мы всегда заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди получили образование, вернулись к себе домой, делали свои страны успешными, богаче в смысле технологии, бизнеса, науки, социальной сферы. Но это только часть наших задач", - отметил Примаков.
Он подчеркнул, что Россотрудничество занимается и проблематикой соотечественников.
"Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы... Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России", - отметил Примаков.
По его словам, эти иностранцы разделяют ценности России, желают, чтобы их дети росли в нормальной обстановке, получали нормальное образование.
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ОбществоРоссияЕвгений ПримаковАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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