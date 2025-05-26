https://ria.ru/20250526/rossiya-2019132914.html
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов - РИА Новости, 26.05.2025
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов
Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:51:00+03:00
2025-05-26T15:51:00+03:00
2025-05-26T15:51:00+03:00
общество
россия
евгений примаков
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_985ef3954034b9723b18799aae6899bd.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "По квоте для получения образования в России отбирается 30 тысяч человек. Пять лет назад это было 15 тысяч человек. В два раза выросла эта цифра", - сказал Примаков на встрече с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. По его словам, этот механизм никогда не был инструментом миграции. "Мы всегда заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди получили образование, вернулись к себе домой, делали свои страны успешными, богаче в смысле технологии, бизнеса, науки, социальной сферы. Но это только часть наших задач", - отметил Примаков. Он подчеркнул, что Россотрудничество занимается и проблематикой соотечественников. "Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы... Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России", - отметил Примаков. По его словам, эти иностранцы разделяют ценности России, желают, чтобы их дети росли в нормальной обстановке, получали нормальное образование.
https://ria.ru/20250515/anokhin-2017165414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9002bb839593d27e957d55ecb1115b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений примаков, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Россия, Евгений Примаков, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов
Примаков: квота для иностранных студентов выросла в два раза за пять лет
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"По квоте для получения образования в России
отбирается 30 тысяч человек. Пять лет назад это было 15 тысяч человек. В два раза выросла эта цифра", - сказал Примаков
на встрече с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым
.
По его словам, этот механизм никогда не был инструментом миграции.
"Мы всегда заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди получили образование, вернулись к себе домой, делали свои страны успешными, богаче в смысле технологии, бизнеса, науки, социальной сферы. Но это только часть наших задач", - отметил Примаков.
Он подчеркнул, что Россотрудничество
занимается и проблематикой соотечественников.
"Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы... Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России", - отметил Примаков.
По его словам, эти иностранцы разделяют ценности России, желают, чтобы их дети росли в нормальной обстановке, получали нормальное образование.