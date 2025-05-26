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"Черный квадрат" Малевича покажут в Калининграде - РИА Новости, 26.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:15 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019120056.html
"Черный квадрат" Малевича покажут в Калининграде
"Черный квадрат" Малевича покажут в Калининграде - РИА Новости, 26.05.2025
"Черный квадрат" Малевича покажут в Калининграде
Картину "Черный квадрат" Казимира Малевича впервые покажут в Калининграде во время открытия филиала Государственной Третьяковской галереи, картина уже... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:15:00+03:00
2025-05-26T15:15:00+03:00
культура
калининград
калининградская область
казимир малевич
алексей беспрозванных
третьяковская галерея
общество
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Картину "Черный квадрат" Казимира Малевича впервые покажут в Калининграде во время открытия филиала Государственной Третьяковской галереи, картина уже доставлена, состоялась ее распаковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала. "Распаковка картины состоялась в рамках подготовки масштабного выставочного проекта "Пять веков русского искусства". Над монтажом работает команда кураторов, искусствоведов и реставраторов из Третьяковской галереи Москвы", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что "Черный квадрат" - самая популярная картина выставки. Это одно из самых загадочных произведений ХХ века, радикально перевернувшее прежние представления об искусстве. Впервые работа была показана в декабре 1915 года. Представленный в филиале "Чёрный квадрат" написан художником в 1929 году, наиболее близок к первоначальному варианту 1915 года и почти точно совпадает с ним по размерам. Он был создан художником для персональной выставки в Третьяковской галерее. В церемонии распаковки картины принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Черный квадрат" Казимира Малевича впервые прибыл в Калининград. Уникальный шедевр, известный на весь мир, скоро увидим в филиале Третьяковской галереи. Спасибо президенту и Государственной Третьяковской галерее за подарок нашему региону – новый музей. Ждём открытие выставки "Пять веков русского искусства", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Выставка "Пять веков русского искусства" откроет работу филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. В новом арт-пространстве выставка призвана воссоздать образ огромной страны на примерах лучших произведений русского искусства из собрания музея. В экспозицию войдёт около 300 произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи: портреты кисти Боровиковского, Тропинина, Репина, Серова, пейзажи, написанные Щедриным, Левитаном, Куинджи, работы авангардистов — Малевича, Кандинского, произведения участников группы "Бубновый валет", представителей соцреализма и "сурового стиля", художников периода оттепели, скульптуры Голубкиной, Мухиной, а также произведения мастеров искусства второй половины ХХ века. Точной даты открытия филиала Третьяковской галереи в Калининграде пока нет. На сайте учреждения опубликована информация, что это лето 2025 года.
https://ria.ru/20250430/kustodiev-2014083558.html
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калининград, калининградская область, казимир малевич, алексей беспрозванных, третьяковская галерея, общество
Культура, Калининград, Калининградская область, Казимир Малевич, Алексей Беспрозванных, Третьяковская галерея, Общество
"Черный квадрат" Малевича покажут в Калининграде

"Черный квадрат" Малевича впервые покажут в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКартина "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича
Картина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Картина "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Картину "Черный квадрат" Казимира Малевича впервые покажут в Калининграде во время открытия филиала Государственной Третьяковской галереи, картина уже доставлена, состоялась ее распаковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.
"Распаковка картины состоялась в рамках подготовки масштабного выставочного проекта "Пять веков русского искусства". Над монтажом работает команда кураторов, искусствоведов и реставраторов из Третьяковской галереи Москвы", - сказали в пресс-службе.
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Собеседница агентства отметила, что "Черный квадрат" - самая популярная картина выставки. Это одно из самых загадочных произведений ХХ века, радикально перевернувшее прежние представления об искусстве. Впервые работа была показана в декабре 1915 года. Представленный в филиале "Чёрный квадрат" написан художником в 1929 году, наиболее близок к первоначальному варианту 1915 года и почти точно совпадает с ним по размерам. Он был создан художником для персональной выставки в Третьяковской галерее.
В церемонии распаковки картины принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Черный квадрат" Казимира Малевича впервые прибыл в Калининград. Уникальный шедевр, известный на весь мир, скоро увидим в филиале Третьяковской галереи. Спасибо президенту и Государственной Третьяковской галерее за подарок нашему региону – новый музей. Ждём открытие выставки "Пять веков русского искусства", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Выставка "Пять веков русского искусства" откроет работу филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. В новом арт-пространстве выставка призвана воссоздать образ огромной страны на примерах лучших произведений русского искусства из собрания музея.
В экспозицию войдёт около 300 произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи: портреты кисти Боровиковского, Тропинина, Репина, Серова, пейзажи, написанные Щедриным, Левитаном, Куинджи, работы авангардистов — Малевича, Кандинского, произведения участников группы "Бубновый валет", представителей соцреализма и "сурового стиля", художников периода оттепели, скульптуры Голубкиной, Мухиной, а также произведения мастеров искусства второй половины ХХ века.
Точной даты открытия филиала Третьяковской галереи в Калининграде пока нет. На сайте учреждения опубликована информация, что это лето 2025 года.
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КультураКалининградКалининградская областьКазимир МалевичАлексей БеспрозванныхТретьяковская галереяОбщество
 
 
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