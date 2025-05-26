https://ria.ru/20250526/rossiya-2019112412.html

Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье

Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье - РИА Новости, 26.05.2025

Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье

Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:46:00+03:00

2025-05-26T14:46:00+03:00

2025-05-26T15:05:00+03:00

россия

экономика

республика карелия

артур парфенчиков

валентин коновалов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

со еэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407514_0:108:3055:1826_1920x0_80_0_0_0a0aee51eae3211ec7c127469ea34122.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планируется признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область, следует из проекта протокола (есть у РИА Новости)."С учетом доклада Минэнерго России, АО "СО ЕЭС" и позиций представителей субъектов Российской Федерации считать установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях Республики Карелия, Пензенской области и Республики Хакасия нецелесообразным", - говорится в проекте протокола - правкомиссия 29 мая проголосует за или против предложенных решений.Ранее главы Карелии и Хакасии Артур Парфенчиков и Валентин Коновалов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов предложили на некоторых территориях своих регионов установить запрет на осуществление майнинга. Однако позднее представители Карелии и Пензенской области отозвали свои предложения, следует из проекта протокола.Правительства Бурятии и Забайкальского края же попросили правкомиссию скорректировать сроки ограничений и установить круглогодичный запрет майнинга."Рекомендовать правительству Российской Федерации скорректировать срок, на который введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении отдельных территорий Забайкальского края и Республики Бурятия", - добавляется в материалах. Согласно предложенному проекту постановления, запрет должен стать круглогодичным с 1 июля 2025 года на период до 15 марта 2031 года.

https://ria.ru/20250517/mayning-2017528412.html

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, республика карелия, артур парфенчиков, валентин коновалов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), со еэс