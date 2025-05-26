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Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье - РИА Новости, 26.05.2025
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14:46 26.05.2025 (обновлено: 15:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019112412.html
Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье
Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье - РИА Новости, 26.05.2025
Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье
Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:46:00+03:00
2025-05-26T15:05:00+03:00
россия
экономика
республика карелия
артур парфенчиков
валентин коновалов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
со еэс
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планируется признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область, следует из проекта протокола (есть у РИА Новости)."С учетом доклада Минэнерго России, АО "СО ЕЭС" и позиций представителей субъектов Российской Федерации считать установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях Республики Карелия, Пензенской области и Республики Хакасия нецелесообразным", - говорится в проекте протокола - правкомиссия 29 мая проголосует за или против предложенных решений.Ранее главы Карелии и Хакасии Артур Парфенчиков и Валентин Коновалов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов предложили на некоторых территориях своих регионов установить запрет на осуществление майнинга. Однако позднее представители Карелии и Пензенской области отозвали свои предложения, следует из проекта протокола.Правительства Бурятии и Забайкальского края же попросили правкомиссию скорректировать сроки ограничений и установить круглогодичный запрет майнинга."Рекомендовать правительству Российской Федерации скорректировать срок, на который введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении отдельных территорий Забайкальского края и Республики Бурятия", - добавляется в материалах. Согласно предложенному проекту постановления, запрет должен стать круглогодичным с 1 июля 2025 года на период до 15 марта 2031 года.
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россия, экономика, республика карелия, артур парфенчиков, валентин коновалов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), со еэс
Россия, Экономика, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Валентин Коновалов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), СО ЕЭС
Правкомиссия России обсудит запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье

Правкомиссия России обсудит полный запрет майнинга в Бурятии и Забайкалье 29 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планируется признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область, следует из проекта протокола (есть у РИА Новости).
"С учетом доклада Минэнерго России, АО "СО ЕЭС" и позиций представителей субъектов Российской Федерации считать установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях Республики Карелия, Пензенской области и Республики Хакасия нецелесообразным", - говорится в проекте протокола - правкомиссия 29 мая проголосует за или против предложенных решений.
Ранее главы Карелии и Хакасии Артур Парфенчиков и Валентин Коновалов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов предложили на некоторых территориях своих регионов установить запрет на осуществление майнинга. Однако позднее представители Карелии и Пензенской области отозвали свои предложения, следует из проекта протокола.
Правительства Бурятии и Забайкальского края же попросили правкомиссию скорректировать сроки ограничений и установить круглогодичный запрет майнинга.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации скорректировать срок, на который введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении отдельных территорий Забайкальского края и Республики Бурятия", - добавляется в материалах. Согласно предложенному проекту постановления, запрет должен стать круглогодичным с 1 июля 2025 года на период до 15 марта 2031 года.
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РоссияЭкономикаРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковВалентин КоноваловМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)СО ЕЭС
 
 
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