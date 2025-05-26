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Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной - РИА Новости, 26.05.2025
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14:42 26.05.2025 (обновлено: 14:44 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019111114.html
Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной
Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной - РИА Новости, 26.05.2025
Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:42:00+03:00
2025-05-26T14:44:00+03:00
общество
сша
екатерина мизулина
владислав даванков
владимир соловьев (телеведущий)
госдума рф
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале выразил готовность провести дебаты Даванкова и Мизулиной в эфире "Соловьев.Live". "По дебатам с Мизулиной - конечно согласен", - написал Даванков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что дебаты впервые были предложены еще полтора года назад. "Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов", - добавил вице-спикер Госдумы. В феврале Даванков сообщил в своём Telegram-канале, что Мизулина выступила в пользу разблокировки соцсети X. По его словам, один из ее аргументов - "мол, новая администрация США проводит настолько правильную политику, что соцсети меняются на глазах". Вице-спикер отметил, что такая похвала американских соцсетей может стать поводом поводом для проверки Мизулиной на иностранное влияние. Кроме того, в апреле вице-спикер Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу "Лиги безопасного интернета" на вымогательство. Telegram-канал Baza написал 24 мая, что Мизулина в ответ на это обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело на Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. В свою очередь Даванков в этот же день в своем Telegram-канале обратился к Мизулиной, отметив, что "главное в следственных действиях - не выйти на себя".
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общество, сша, екатерина мизулина, владислав даванков, владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, лига безопасного интернета
Общество, США, Екатерина Мизулина, Владислав Даванков, Владимир Соловьев (телеведущий), Госдума РФ, Лига безопасного интернета
Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной

Даванков готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Мизулиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале выразил готовность провести дебаты Даванкова и Мизулиной в эфире "Соловьев.Live".
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"По дебатам с Мизулиной - конечно согласен", - написал Даванков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что дебаты впервые были предложены еще полтора года назад.
"Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов", - добавил вице-спикер Госдумы.
В феврале Даванков сообщил в своём Telegram-канале, что Мизулина выступила в пользу разблокировки соцсети X. По его словам, один из ее аргументов - "мол, новая администрация США проводит настолько правильную политику, что соцсети меняются на глазах". Вице-спикер отметил, что такая похвала американских соцсетей может стать поводом поводом для проверки Мизулиной на иностранное влияние.
Кроме того, в апреле вице-спикер Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу "Лиги безопасного интернета" на вымогательство.
Telegram-канал Baza написал 24 мая, что Мизулина в ответ на это обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело на Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. В свою очередь Даванков в этот же день в своем Telegram-канале обратился к Мизулиной, отметив, что "главное в следственных действиях - не выйти на себя".
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ОбществоСШАЕкатерина МизулинаВладислав ДаванковВладимир Соловьев (телеведущий)Госдума РФЛига безопасного интернета
 
 
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