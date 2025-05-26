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Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной

Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной - РИА Новости, 26.05.2025

Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:42:00+03:00

2025-05-26T14:42:00+03:00

2025-05-26T14:44:00+03:00

общество

сша

екатерина мизулина

владислав даванков

владимир соловьев (телеведущий)

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что готов провести дебаты с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале выразил готовность провести дебаты Даванкова и Мизулиной в эфире "Соловьев.Live". "По дебатам с Мизулиной - конечно согласен", - написал Даванков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что дебаты впервые были предложены еще полтора года назад. "Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов", - добавил вице-спикер Госдумы. В феврале Даванков сообщил в своём Telegram-канале, что Мизулина выступила в пользу разблокировки соцсети X. По его словам, один из ее аргументов - "мол, новая администрация США проводит настолько правильную политику, что соцсети меняются на глазах". Вице-спикер отметил, что такая похвала американских соцсетей может стать поводом поводом для проверки Мизулиной на иностранное влияние. Кроме того, в апреле вице-спикер Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу "Лиги безопасного интернета" на вымогательство. Telegram-канал Baza написал 24 мая, что Мизулина в ответ на это обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело на Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. В свою очередь Даванков в этот же день в своем Telegram-канале обратился к Мизулиной, отметив, что "главное в следственных действиях - не выйти на себя".

https://ria.ru/20250401/mizulina-2008593656.html

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общество, сша, екатерина мизулина, владислав даванков, владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, лига безопасного интернета