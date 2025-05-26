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Россия и Белоруссия могут продвигать идеи по Евразийской интеграции в ОБСЕ

Россия и Белоруссия могут продвигать идеи по Евразийской интеграции в ОБСЕ - РИА Новости, 26.05.2025

Россия и Белоруссия могут продвигать идеи по Евразийской интеграции в ОБСЕ

Россия и Белоруссия считают, в рамках ОБСЕ можно было бы продвигать идеи по Евразийской интеграции, об этом заявили участники круглого стола по теме... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:02:00+03:00

2025-05-26T20:02:00+03:00

2025-05-26T20:02:00+03:00

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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия считают, в рамках ОБСЕ можно было бы продвигать идеи по Евразийской интеграции, об этом заявили участники круглого стола по теме "Хельсинский Заключительный акт как политическое наследие Победы в Великой Отечественной войне". В ходе дискуссии стороны в том числе заявили, что предложения по новой модели безопасности в регионе от Евроатлантики до Евразии можно было бы обсуждать в рамках ОБСЕ. "Думаю, что, конечно, с учетом инициативы России и Беларуси, которые предложили свой взгляд на возможный будущий документ, который формировал бы модель евразийской безопасности, вполне можно было бы обсуждать, в том числе и в рамках нашей организации", - заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, отвечая на соответствующий вопрос. Российский дипломат напомнил, что идея общеевразийской системы безопасности уже находила отражение в Астанинской декларации ОБСЕ в 2010 году. Вместе с тем, по его словам, с тех пор ни реальных дискуссий, ни прогресса не произошло, несмотря на поручения глав государств. Он также выразил сожаление, что западные участники уклоняются от диалога, даже в контексте 50-летия Хельсинкского акта. По словам Лукашевича, информация о проведении круглого стола была распространена среди всех участников ОБСЕ, однако представители Запада проигнорировали мероприятие. Постпред Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнос разделяет позицию российской стороны по этому вопросу. По его словам, Минск сталкивается с игнорированием со стороны ряда западных стран по отношению к ключевым региональным структурам, таким как ЕАЭС и ОДКБ. Он добавил, что напоминания о готовности этих организаций к открытому взаимодействию воспринимаются пренебрежительно. "Через несколько дней мы снова поднимем на Постоянном совете ОБСЕ в очередной раз вопрос о годовщине Евразийского экономического союза", - добавил Дапкюнос. По его словам, если действительно у государств-участников ОБСЕ есть желание восстанавливать доверие между собой, то важно начать с взаимного уважения к интересам и статусу друг друга - даже если они не совпадают с их. По словам постпреда Белоруссии, исторический опыт показывает, что при наличии политической воли возможны прорывы. Подпись под Хельсинкским заключительным актом стала возможной благодаря классической дипломатии - диалогу за закрытыми дверьми, основанному на личной ответственности лидеров. Этот подход остаётся актуальным и сегодня. "Этот опыт, эти уроки, они не достояния исключительно прошлого. Этот пример можно и нужно повторять", - заключил Дапкюнос. Круглый стол в Вене по теме "Хельсинский Заключительный акт как политическое наследие Победы в Великой Отечественной войне" состоялся в понедельник. Мероприятие было организовано постпредствами России и Белоруссии при ОБСЕ, а также посольством России в Австрии. Его приурочили к двум юбилейным датам: 80-летию Победы над нацизмом во Второй Мировой войне и 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта. Участники круглого стола обсудили значение хельсинского процесса для развития современной системы международных отношений, роли и будущего ОБСЕ, важности сохранения исторической памяти о Великой Победе и подвиге народов Советского Союза, а также противодействия попыткам фальсификации истории. В рамках мероприятия также были представлены проект "Нюрнберг. Начало мира", подготовленный международной медиагруппой "Россия сегодня", а также материалы Архива внешней политики РФ, посвящённые годовщине Хельсинскского Заключительного акта.

https://ria.ru/20250208/obse-1998160820.html

https://ria.ru/20250208/rossija-1998152622.html

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в мире, россия, белоруссия, евразия, александр лукашевич, обсе, евразийский экономический союз, одкб