https://ria.ru/20250526/rossija-2019104264.html

В России снизилось число повторных инфарктов

В России снизилось число повторных инфарктов - РИА Новости, 26.05.2025

В России снизилось число повторных инфарктов

Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:12:00+03:00

2025-05-26T14:12:00+03:00

2025-05-26T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов", - говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме "Болезни системы кровообращения - уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф". Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект "Продолжительная активная жизнь" получил свое развитие в новом национальном проекте. "Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018469743.html

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общество, россия, госдума рф