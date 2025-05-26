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В России снизилось число повторных инфарктов - РИА Новости, 26.05.2025
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14:12 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rossija-2019104264.html
В России снизилось число повторных инфарктов
В России снизилось число повторных инфарктов - РИА Новости, 26.05.2025
В России снизилось число повторных инфарктов
Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:12:00+03:00
2025-05-26T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов", - говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме "Болезни системы кровообращения - уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф". Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект "Продолжительная активная жизнь" получил свое развитие в новом национальном проекте. "Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году", - сказал замминистра.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России снизилось число повторных инфарктов

Минздрав: число повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов", - говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме "Болезни системы кровообращения - уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф".
Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект "Продолжительная активная жизнь" получил свое развитие в новом национальном проекте.
"Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году", - сказал замминистра.
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