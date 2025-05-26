Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках газа
Баятович: РФ и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках газа - 6 миллионов кубометров в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября, заявил гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович.
Баятович заявлял 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.
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"Мы в пятницу подписали аннекс (приложение - ред.) к существующему договору, которым продлили те же условия до 30 сентября. Тем самым мы обеспечили 6 миллионов кубических метров (в сутки - ред.) по цене 290 евро за тысячу кубометров", - сообщил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии.
Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объем ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляет около 500 миллионов кубометров.
Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от трех до 10 лет. На отопительный сезон 2024-2025 годов была достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.
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