Рейтинг@Mail.ru
Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:21 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rossija-2019035782.html
Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года
Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года - РИА Новости, 26.05.2025
Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года
Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза пересекли российскую границу с начала года в качестве туристов, чаще других с такой целью приезжали граждане Германии,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:21:00+03:00
2025-05-26T05:21:00+03:00
туризм
новости - туризм
россия
германия
эстония
праздник весны и труда
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_97a72204316b8e4dc779c6462052b306.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза пересекли российскую границу с начала года в качестве туристов, чаще других с такой целью приезжали граждане Германии, Эстонии и Польши, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России с туристической целью въехала всего 21,5 тысяча граждан стран Евросоюза. Из них каждый третий - чуть более 7 тысяч - граждане Германии. На втором месте граждане Эстонии - с начала года Россию посетили 2782 туриста из этой прибалтийской страны. Также за указанный период РФ посетили 2185 туристов из Польши. Туризм в России в 2025 году предпочли и 1868 граждан Латвии, а из Литвы с этой целью в РФ въезжали 833 человека. Кроме того, в пятерку лидеров по числу въехавших на территорию РФ туристов вошла Италия - 1683 человека.
https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html
россия
германия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_f6446218903665d8ad9d5b3f230b7f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, германия, эстония, праздник весны и труда, евросоюз
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Германия, Эстония, Праздник Весны и Труда, Евросоюз
Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года

Более 21 тысячи жителей ЕС с начала года посетили Россию в качестве туристов

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза пересекли российскую границу с начала года в качестве туристов, чаще других с такой целью приезжали граждане Германии, Эстонии и Польши, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России с туристической целью въехала всего 21,5 тысяча граждан стран Евросоюза. Из них каждый третий - чуть более 7 тысяч - граждане Германии. На втором месте граждане Эстонии - с начала года Россию посетили 2782 туриста из этой прибалтийской страны. Также за указанный период РФ посетили 2185 туристов из Польши.
Туризм в России в 2025 году предпочли и 1868 граждан Латвии, а из Литвы с этой целью в РФ въезжали 833 человека. Кроме того, в пятерку лидеров по числу въехавших на территорию РФ туристов вошла Италия - 1683 человека.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Туристов тут ждут! Кто и как получает визу в Россию
15 ноября 2024, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияГерманияЭстонияПраздник Весны и ТрудаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала