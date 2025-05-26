https://ria.ru/20250526/rossija-2019035782.html

Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года

Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года - РИА Новости, 26.05.2025

Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года

Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза пересекли российскую границу с начала года в качестве туристов, чаще других с такой целью приезжали граждане Германии,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:21:00+03:00

2025-05-26T05:21:00+03:00

2025-05-26T05:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза пересекли российскую границу с начала года в качестве туристов, чаще других с такой целью приезжали граждане Германии, Эстонии и Польши, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России с туристической целью въехала всего 21,5 тысяча граждан стран Евросоюза. Из них каждый третий - чуть более 7 тысяч - граждане Германии. На втором месте граждане Эстонии - с начала года Россию посетили 2782 туриста из этой прибалтийской страны. Также за указанный период РФ посетили 2185 туристов из Польши. Туризм в России в 2025 году предпочли и 1868 граждан Латвии, а из Литвы с этой целью в РФ въезжали 833 человека. Кроме того, в пятерку лидеров по числу въехавших на территорию РФ туристов вошла Италия - 1683 человека.

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

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новости - туризм, россия, германия, эстония, праздник весны и труда, евросоюз