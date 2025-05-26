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В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии - РИА Новости, 26.05.2025
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17:44 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rjazan-2019166758.html
В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии
В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии - РИА Новости, 26.05.2025
В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии
Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка, завели в Рязани после обнаружения тела младенца на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:44:00+03:00
2025-05-26T17:44:00+03:00
происшествия
рязань
россия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка, завели в Рязани после обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее прокуратура и СУСК заявляли о проверках. Тело новорожденного ребенка обнаружили утром в понедельник на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. "Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
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происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии

В Рязани завели дело после обнаружения тела младенца на мусорном предприятии

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка, завели в Рязани после обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее прокуратура и СУСК заявляли о проверках. Тело новорожденного ребенка обнаружили утром в понедельник на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани.
"Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
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