https://ria.ru/20250526/rjazan-2019166758.html

В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии

В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии - РИА Новости, 26.05.2025

В Рязани завели дело после обнаружения тела новорожденного на предприятии

Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка, завели в Рязани после обнаружения тела младенца на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:44:00+03:00

2025-05-26T17:44:00+03:00

2025-05-26T17:44:00+03:00

происшествия

рязань

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следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка, завели в Рязани после обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее прокуратура и СУСК заявляли о проверках. Тело новорожденного ребенка обнаружили утром в понедельник на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани. "Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250303/sud-2002823896.html

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