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Стартовал 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" - РИА Новости, 26.05.2025
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17:03 26.05.2025 (обновлено: 17:08 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rets-2019153913.html
Стартовал 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0"
Стартовал 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" - РИА Новости, 26.05.2025
Стартовал 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0"
Двенадцатый поток акселерационной программы "Экспортеры 2.0" начался 26 мая, она уже шестой год объединяет предпринимателей из разных регионов России,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:03:00+03:00
2025-05-26T17:08:00+03:00
россия
экономика
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Двенадцатый поток акселерационной программы "Экспортеры 2.0" начался 26 мая, она уже шестой год объединяет предпринимателей из разных регионов России, стремящихся вывести свои продукты на международные рынки, программу совместно реализуют Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Школа управления "Сколково", Московский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщает центр."Программа "Экспортеры 2.0" является ярким примером успешной межрегиональной кооперации. Пройти обучение по ней компании могут при поддержке региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Государство компенсирует до 80% стоимости обучения", - говорится в сообщении.За все время программу прошли 738 представителей бизнеса из более чем 45 регионов страны, многие из них сделали первые шаги в экспорте и нашли партнеров за рубежом.Программа длится четыре месяца и включает глубокий анализ конкурентной среды, разработку экспортной стратегии, адаптацию продукта под требования целевых рынков, а также расчет рентабельности. Участники получают поддержку бизнес-коучей, обмениваются опытом с коллегами и учатся у приглашенных экспертов. Важной частью обучения остается "День дистрибьютера", введенный в прошлых потоках, - он помогает компаниям наладить контакты с потенциальными партнерами и увеличить конверсию в реальных сделках.В первый день программы Российский экспортный центр провел для участников деловую игру "Экспортное казино". В ней попробовали свои силы 30 представителей бизнеса из 9 регионов России. Игра, основанная на реальных кейсах экспортеров, позволила участникам отработать навыки переговоров, изучить особенности деловой коммуникации в разных странах и познакомиться с мерами государственной поддержки экспорта."Мы создали эту игру, чтобы помочь начинающим экспортерам не только понять вызовы выхода на международные рынки, но и наладить полезные деловые связи. Участники учатся стратегическому планированию, командной работе, нетворкингу и поиску неочевидных решений. Все это подкреплено инструментами поддержки РЭЦ и региональных центров поддержки экспорта, которые помогают новым экспортерам быстрее адаптироваться к глобальному рынку", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Участников нового потока программы "Экспортеры 2.0" ждут практические тренинги, встречи с экспертами и возможность заложить основу для успешного выхода на международные рынки.Узнать больше о программе "Экспортеры 2.0" можно на сайте Школы управления "Сколково".
https://ria.ru/20250523/podderzhka-2018740772.html
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россия, экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Стартовал 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0"

РЭЦ: 12-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" начался 26 мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Двенадцатый поток акселерационной программы "Экспортеры 2.0" начался 26 мая, она уже шестой год объединяет предпринимателей из разных регионов России, стремящихся вывести свои продукты на международные рынки, программу совместно реализуют Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Школа управления "Сколково", Московский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщает центр.
"Программа "Экспортеры 2.0" является ярким примером успешной межрегиональной кооперации. Пройти обучение по ней компании могут при поддержке региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Государство компенсирует до 80% стоимости обучения", - говорится в сообщении.
Конференция Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры на площадке ВЭБ Центра - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве
23 мая, 17:52
За все время программу прошли 738 представителей бизнеса из более чем 45 регионов страны, многие из них сделали первые шаги в экспорте и нашли партнеров за рубежом.
Программа длится четыре месяца и включает глубокий анализ конкурентной среды, разработку экспортной стратегии, адаптацию продукта под требования целевых рынков, а также расчет рентабельности. Участники получают поддержку бизнес-коучей, обмениваются опытом с коллегами и учатся у приглашенных экспертов. Важной частью обучения остается "День дистрибьютера", введенный в прошлых потоках, - он помогает компаниям наладить контакты с потенциальными партнерами и увеличить конверсию в реальных сделках.
В первый день программы Российский экспортный центр провел для участников деловую игру "Экспортное казино". В ней попробовали свои силы 30 представителей бизнеса из 9 регионов России. Игра, основанная на реальных кейсах экспортеров, позволила участникам отработать навыки переговоров, изучить особенности деловой коммуникации в разных странах и познакомиться с мерами государственной поддержки экспорта.
"Мы создали эту игру, чтобы помочь начинающим экспортерам не только понять вызовы выхода на международные рынки, но и наладить полезные деловые связи. Участники учатся стратегическому планированию, командной работе, нетворкингу и поиску неочевидных решений. Все это подкреплено инструментами поддержки РЭЦ и региональных центров поддержки экспорта, которые помогают новым экспортерам быстрее адаптироваться к глобальному рынку", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Участников нового потока программы "Экспортеры 2.0" ждут практические тренинги, встречи с экспертами и возможность заложить основу для успешного выхода на международные рынки.
Узнать больше о программе "Экспортеры 2.0" можно на сайте Школы управления "Сколково".
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр, генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков, вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов и председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Борис Джанаев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспорт региона
23 мая, 17:12
 
РоссияЭкономикаЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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