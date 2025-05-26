https://ria.ru/20250526/rets-2019061816.html

РЭЦ рассказал об инструментах по выходу на зарубежные рынки

РЭЦ рассказал об инструментах по выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 26.05.2025

РЭЦ рассказал об инструментах по выходу на зарубежные рынки

Российские компании все активнее осваивают зарубежные рынки, важную роль в этом процессе играет Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), который предлагает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:57:00+03:00

2025-05-26T10:57:00+03:00

2025-05-26T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские компании все активнее осваивают зарубежные рынки, важную роль в этом процессе играет Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), который предлагает широкий спектр услуг для поддержки экспортеров, в том числе через флагманский проект — цифровую платформу "Мой экспорт", сообщает центр."Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" стала настоящим эффективным помощником для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки. Вместе с нашими партнерами мы создали единую экосистему, где предприниматели получают доступ не только к услугам РЭЦ, но и к мерам поддержки федеральных и региональных ведомств, услугам институтов развития и коммерческих партнеров. Платформа помогает находить надежных контрагентов, финансовых и логистических партнеров, обеспечивает страховую и кредитную поддержку, а также предлагает инструменты для компенсации затрат. Благодаря цифровизации большинства процессов, компании могут значительно упростить и ускорить процедуру выхода на зарубежные рынки, сконцентрировавшись на развитии своего бизнеса. На сегодняшний день на платформе доступны для онлайн-оформления 126 услуг. С ноября 2020 года, когда мы запустили платформу, на ней зарегистрировались свыше 40,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За все время существования "Моего экспорта" им оказано более полутора миллиона услуг", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.РЭЦ в День российского предпринимательства рассказал о нескольких историях успеха компаний, которые смогли эффективно использовать возможности платформы "Мой экспорт" для выхода на международные рынки.Например компания ARSAL из Алтайского края — лидер в производстве кормов для аквакультуры - активно пользуется услугами РЭЦ, в том числе сервисом для получения сертификата свободной продажи."Мы готовим такие сертификаты для Вьетнама и Эквадора. Наличие такого документа является требованием страны-импортера и закреплено на законодательном уровне. Подать заявку получается оперативно, поскольку оформление происходит в электронном формате. Иногда от наших партнеров мы получаем просьбу предоставить оригинал документа в печатном виде. При необходимости можно запросить сертификат и отправить его вместе с поставкой. Помимо сертификата, мы пользуемся аналитическими сервисами и справочниками для экспортеров", — поделился опытом работы на платформе "Мой экспорт" генеральный директор компании Максим Соклаков.Компания "Ризык", поставляющая хлебобулочные изделия, использует для оптимизации экспортной деятельности и минимизации возможных рисков по возврату экспортной выручки сервис "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступный на платформе "Мой экспорт". Этот инструмент защищает компании от коммерческих и политических рисков неоплаты за уже поставленный товар."В экспортной деятельности мы часто сталкиваемся с необходимостью работать на условиях отсрочки платежа. Конечно, мы понимаем риски нашего партнера и идем ему на встречу, но совершенно точно не готовы рисковать сами. Поэтому на помощь приходит страховой инструмент ЭКСАР. В этом году мы застраховали уже две сделки. Удобство этого инструмента в быстром оформлении заявки, фиксированной стоимости и оперативном принятии решения. Рекомендуем!", — сказала руководитель направления ВЭД компании Ирина Ваулина.В свою очередь сельхозэкспортер - "ТФ-Групп" - использует банковскую гарантию для роста бизнеса. Успешная экспортная деятельность позволяет компании использовать налоговые преференции, в частности, возмещать НДС."Мы являемся активными экспортерами продукции АПК и ежеквартально возмещаем экспортный НДС в заявительном порядке до окончания камеральной проверки. Для этого мы используем гарантию РОСЭКСИМБАНКа в пользу налоговых органов. Оформляем гарантию на платформе "Мой экспорт" — это очень удобно. Вся информация в заявлении подтягивается автоматически, оформление занимает не более десяти минут. Радует и стоимость банковской гарантии — пять тысяч рублей. Планируем пользоваться этим инструментом и дальше", — прокомментировала специалист по ВЭД компании Ксения Зима.Компания "Эколюкс", лидер среди экспортеров электротехнической продукции из Новосибирска, наращивает объемы экспортных поставок компании с помощью процедуры возмещения НДС в заявительном порядке с использованием банковской гарантии."Наша компания регулярно пользуется услугой РОСЭКСИМБАНКа — банковская гарантия при возврате НДС. С возможностью оформления через платформу "Мой экспорт" — процедура упростилась буквально до нескольких кликов. Удобно, быстро. Мы заинтересованы в совершенствовании платформы, поэтому направили свои предложения по оптимизации экспертам РЭЦ — думаю, в скором времени сервис будет еще более комфортным в использовании", — уточнила директор компании Ксения Вырвинская.Компания "ТЕХНА" - единственный в России производитель оборудования полного цикла для птицеводческих предприятий - также активно использует поддержку РЭЦ. Так, компания получала господдержку: компенсировала затраты на транспортировку продукции и на самостоятельное участие в международных выставках. Возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. На этапе создания цифровой платформы "Мой экспорт" "ТЕХНА" принимала активное участие в ее становлении и развитии."Благодаря платформе "Мой экспорт" мы не только оптимизировали взаимодействие с государственными институтами поддержки. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и продолжаем расширять географию поставок, наращивая отгрузки на внешние рынки", — рассказал представитель компании.Компания "Агрокультура-СТ" из Краснодарского края является одним из крупнейших экспортеров зерновых культур в России. География и объем экспорта компании растут из года в год, охватывая такие страны, как Индия, Бангладеш, ОАЭ, Индонезия и другие. Успех предприятия во многом обусловлен активным использованием мер государственной поддержки, предоставляемых Российским экспортным центром через платформу "Мой экспорт".С увеличением объемов отгрузок возникает необходимость в получении фитосанитарных сертификатов, и теперь этот процесс стал значительно проще и быстрее благодаря личному кабинету компании в режиме "одного окна". Также получение сертификата свободной продажи (ССП) осуществляется оперативно, так как сотрудники компании уже давно и профессионально пользуются удобными сервисами платформы "Мой экспорт"."Как крупный экспортер зернобобовых, мы активно используем меры государственной поддержки, которые позволяют нам снижать стоимость нашей продукции и делать ее более конкурентоспособной на мировом рынке. В частности, мы получаем возмещение затрат на транспортировку и международную сертификацию. Особенно радует, что подача заявок и документов через платформу "Мой экспорт" стала простой и надежной", — добавила сотрудник направления ВЭД Дарья Кирпичай.ООО "Мичуринскзерностандарт" из Тамбовской области специализируется на производстве мукомольной продукции. Компания экспортирует продукцию в страны Ближнего Востока и СНГ."Мы оценили обновление сервиса "Документы. Сертификат происхождения товара" на "Мой экспорт". Возможность оформления сертификата СТ-1, включая процедуры экспертизы и оплаты услуг ТПП в одном сервисе на платформе — это огромный плюс. В 2025 году процесс стал значительно проще, быстрее и прозрачнее, это существенно ускоряет наши поставки", — отметила представитель холдинга "Мичуринскзерностандарт" Светлана Воронцова."В стране есть огромный потенциал для роста экспорта на уровне малого и среднего предпринимательства в несырьевом секторе. Развитие такой категории экспортеров открывает для российского экспорта возможности, во-первых, освоения новых зарубежных рынков — в особенности, в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, во-вторых, новых отраслевых ниш — например, в сегментах креативных индустрий, в-третьих новых форматов экспорта — например, в формате электронной коммерции через цифровые платформы стран назначения экспорта российских потребительских товаров. Сегодня перспективным представляется то направление экспорта, где ценен уникальный вклад экспортера: это экспорт услуг, например, услуг разработки корпоративных ПО, бизнес-консультирования и других", — подчеркнула старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Антонина Левашенко.

https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html

https://ria.ru/20250520/vystavka-2018016561.html

https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html

https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

https://ria.ru/20250403/msp-2009090270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, росэксимбанк, торгово-промышленная палата рф, вероника никишина, алтайский край, ближний восток, россия