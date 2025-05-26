https://ria.ru/20250526/regata-2019082455.html

Более 1 тысячи школьников приняли участие в регате по физике от Т-Банка

Более 1 тысячи школьников приняли участие в регате по физике от Т-Банка - РИА Новости, 26.05.2025

Более 1 тысячи школьников приняли участие в регате по физике от Т-Банка

Почти 300 школьников восьмых классов встретились в Москве в финале Всероссийской регаты по физике, победителями стали представители столичных и белгородских... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:23:00+03:00

2025-05-26T12:23:00+03:00

2025-05-26T13:01:00+03:00

москва

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

центральный университет (цу)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 300 школьников восьмых классов встретились в Москве в финале Всероссийской регаты по физике, победителями стали представители столичных и белгородских школ, сообщает Т-Банк, выступивший организатором соревнования совместно с Центральным университетом. Всего в регате приняли участие более 1 тысячи школьников со всей страны из 40 регионов России. В очном финале регаты, состоящем из 4 туров по 3 задания, школьные команды проверяли свои знания в различных разделах физики. Также они решали задачи-демонстрации – задания в видеоформате, которые требуют от школьников качественного описания демонстрируемых физических явлений. Основой этого блока регаты стал мультимедийный учебник физики, разработанный профессором, доктором физико-математических наук Александром Фишманом и доцентом, кандидатом физико-математических наук Андреем Скворцовым. Решения оценивали опытные эксперты: составители и члены жюри Всероссийских олимпиад по физике, тренеры сборной Москвы на ВсОШ по физике, победители и призеры финала ВсОШ по физике, кандидаты и доктора физико-математических наук, а также преподаватели Центрального университета и сотрудники Т-Банка. Победителями первой степени стали три команды школьников из Москвы и Белгорода. Среди них – представители московских учреждений – лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова и школы №57, а также учащиеся лицея №9 Белгорода. Призерами соревнований стали еще семь команд восьмиклассников из Королева, Саратова, Долгопрудного, Челябинска, Тюмени и Москвы. Каждый участник команды получил сертификат победителя, а также набор подарков от Т-Образования и Центрального университета. Всероссийская регата по физике для восьмиклассников состоялась в рамках стратегии Т-Банка по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в STEM-направлении (естественные науки, технология, инженерия и математика) через свое направление Т-Образование. "Физика очень важна, она формирует у детей искреннее любопытство к миру, креативность, поиск нестандартных решений. Мы понимаем, что учить детей конкретным технологиям – бессмысленно, так как они очень быстро устаревают. При этом, тренировать гибкость мышления, привычку сталкиваться с задачами и осваивать сложные концепции – особенно важно", – приводится в сообщении комментарий руководителя Т-Образования Варвары Смирновой. По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, вуз всегда находится в поиске способных ребят. "Мы присматривается к ним задолго до того, как у них появляется мысль о выборе места для получения высшего образования. И, конечно, те программы, которые сейчас запускает Т-Банк очень помогают нам — талантливые люди становятся заметны. Приятно наблюдать за участниками этой регаты — умными, талантливыми ребятами с горящими глазами. Именно таких людей мы ждем в Центральном университете", – сказал он.

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

https://ria.ru/20250506/t-bank-2015245773.html

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москва, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный университет (цу)