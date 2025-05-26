https://ria.ru/20250526/rebenok-2019133100.html

В Подмосковье спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего гвоздь

В Подмосковье спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего гвоздь - РИА Новости, 26.05.2025

В Подмосковье спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего гвоздь

Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли гвоздь из желудка четырехлетнего мальчика, сейчас ребенок уже находится дома, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:53:00+03:00

2025-05-26T15:53:00+03:00

2025-05-26T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли гвоздь из желудка четырехлетнего мальчика, сейчас ребенок уже находится дома, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в экстренном порядке поступил 4-летний мальчик, проглотивший гвоздь. Со слов матери, инцидент произошел во время ремонтных работ дома. Женщина сразу заметила, что ребенок начал кашлять, а в слюне появились следы крови", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказал врач-эндоскопист Руслан Мусаев, ребенку своевременно провели операцию, в ходе которой с помощью эндоскопических щипцов врачи аккуратно захватили гвоздь за острый конец и извлекли его через ротовую полость. Вся процедура заняла около 20 минут. После успешной операции мальчик несколько часов находился под наблюдением в хирургическом отделении и в тот же день был выписан домой, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250121/rebenok-1994807229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье)