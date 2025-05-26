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ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
Вооруженные силы за ночь сбили почти сто дронов ВСУ над более чем десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:00:00+03:00
2025-05-26T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти сто дронов ВСУ над более чем десятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.Российские военные ликвидировали:Всего за сутки над российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, в ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили 110 дронов над несколькими регионами.
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Безопасность, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины