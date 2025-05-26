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ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь - РИА Новости, 26.05.2025
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09:00 26.05.2025 (обновлено: 09:16 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pvo-2019047360.html
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
Вооруженные силы за ночь сбили почти сто дронов ВСУ над более чем десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:00:00+03:00
2025-05-26T09:16:00+03:00
безопасность
белгородская область
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти сто дронов ВСУ над более чем десятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.Российские военные ликвидировали:Всего за сутки над российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, в ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили 110 дронов над несколькими регионами.
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безопасность, белгородская область, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРоссийская ПВО
Российская ПВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Российская ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти сто дронов ВСУ над более чем десятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.
Российские военные ликвидировали:
  • 31 БПЛА — над Брянской областью;
  • 16 — над Белгородской областью;
  • 11 — над Курской областью;
  • девять дронов — над Тульской областью;
  • восемь — над Орловской областью;
  • шесть — над Московским регионом;
  • пять беспилотников — над Калужской областью;
  • четыре — над Ивановской областью;
  • по два — над Рязанской и Владимирской областями;
  • по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.
Всего за сутки над российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.
В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, в ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили 110 дронов над несколькими регионами.
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БезопасностьБелгородская областьКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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