https://ria.ru/20250526/pvo-2019043879.html
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
Дежурные средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:24:00+03:00
2025-05-26T08:24:00+03:00
2025-05-26T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 мск 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 31 беспилотник был сбит над Брянской областью,16 аппаратов - над Белгородской, 11 - над Курской, девять над Тульской, восемь БПЛА - над Орловской.Кроме того, шесть БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, пять над Калужской областью, четыре над Ивановской, два над Рязанской, два над Владимирской, один над Ярославской и один над территорией Республики Татарстан."Всего за время налета в период с 10.00 мск 25.05 до 8.00 мск 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БПЛА самолетного типа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область, калужская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Калужская область, Безопасность
ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь
МО РФ: ПВО сбила 96 украинских беспилотников над Россией за ночь