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ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:40:00+03:00
2025-05-26T12:40:00+03:00
2025-05-26T12:42:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Собянин: ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву