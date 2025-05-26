https://ria.ru/20250526/pvo--2019085743.html

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:40:00+03:00

2025-05-26T12:40:00+03:00

2025-05-26T12:42:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность