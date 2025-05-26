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ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 26.05.2025 (обновлено: 12:42 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pvo--2019085743.html
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:40:00+03:00
2025-05-26T12:42:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

Собянин: ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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