https://ria.ru/20250526/pvo--2019072166.html

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:45:00+03:00

2025-05-26T11:45:00+03:00

2025-05-26T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

безопасность

орловская область

ярославская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны РФ.Ранее МО РФ сообщило, что с 7.20 до 8.30 мск 26 мая были сбиты 12 украинских дронов над Калужской, Тульской, Курской и Орловской областями."Двадцать шестого мая текущего года в период с 8.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Орловской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и по три БПЛА - над территориями Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

орловская область

ярославская область

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность, орловская область, ярославская область