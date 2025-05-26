https://ria.ru/20250526/pvo--2019072166.html
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:45:00+03:00
2025-05-26T11:45:00+03:00
2025-05-26T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны РФ.Ранее МО РФ сообщило, что с 7.20 до 8.30 мск 26 мая были сбиты 12 украинских дронов над Калужской, Тульской, Курской и Орловской областями."Двадцать шестого мая текущего года в период с 8.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Орловской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и по три БПЛА - над территориями Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность, Орловская область, Ярославская область
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
ПВО сбила 20 БПЛА ВСУ над Ярославской, Тульской, Орловской и Курской областями