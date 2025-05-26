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Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025
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22:52 26.05.2025 (обновлено: 22:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019225661.html
Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными
Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025
Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными
Президент России Владимир Путин выразил большую признательность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена 23-25 мая удерживаемых РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:52:00+03:00
2025-05-26T22:54:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
белоруссия
гомельская область
александр лукашенко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил большую признательность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена 23-25 мая удерживаемых лиц, сообщили в пресс-службе Кремля"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе "Новая Гута" в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250526/putin-2019224006.html
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владимир путин, в мире, россия, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко
Владимир Путин, В мире, Россия, Белоруссия, Гомельская область, Александр Лукашенко
Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными

Кремль: Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил большую признательность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена 23-25 мая удерживаемых лиц, сообщили в пресс-службе Кремля
"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе "Новая Гута" в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко международную обстановку
Вчера, 22:20
 
Владимир ПутинВ миреРоссияБелоруссияГомельская областьАлександр Лукашенко
 
 
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