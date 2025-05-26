https://ria.ru/20250526/putin-2019225661.html

Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными

Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025

Путин выразил Лукашенко признательность за помощь в обмене пленными

Президент России Владимир Путин выразил большую признательность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена 23-25 мая удерживаемых РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:52:00+03:00

2025-05-26T22:52:00+03:00

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владимир путин

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гомельская область

александр лукашенко

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил большую признательность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена 23-25 мая удерживаемых лиц, сообщили в пресс-службе Кремля"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе "Новая Гута" в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250526/putin-2019224006.html

россия

белоруссия

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владимир путин, в мире, россия, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко