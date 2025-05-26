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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025
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22:21 26.05.2025 (обновлено: 23:35 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019224094.html
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:21:00+03:00
2025-05-26T23:35:00+03:00
в мире
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украина
александр лукашенко
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
вооруженные силы украины
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", — говорится в заявлении.Как уточнил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого", главы государств также обсудили актуальные вопросы отношений двух стран и международную обстановку.Обмен пленными по формуле 1000 на 1000С 23 по 25 мая Москва и Киев провели масштабный обмен пленными:Всего из плена вернули 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. После освобождения все они сначала попадали на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту
"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны
2025-05-26T22:21
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PT0M29S
Вернувшиеся военнослужащие с флагами России, СССР и Российской империи
На кадрах Минобороны видно, как вернувшиеся в ходе завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек российские военнослужащие развернули флаги России, СССР и Российской империи
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы Украины
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается по телефону
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", — говорится в заявлении.
Как уточнил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого", главы государств также обсудили актуальные вопросы отношений двух стран и международную обстановку.

Обмен пленными по формуле 1000 на 1000

С 23 по 25 мая Москва и Киев провели масштабный обмен пленными:
  • на первом этапе в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских, в том числе захваченных противником мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали аналогичное количество боевиков ВСУ и гражданских;
  • на втором — в Россию вернули 307 военных, киевским властям — столько же украинских пленных;
  • на третьем — в Россию возвратились 303 бойца, взамен Украине передали такое же количество военных ВСУ.
Всего из плена вернули 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. После освобождения все они сначала попадали на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Песков ответил на вопрос о продолжении обмена пленными с Украиной
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В миреРоссияБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Вооруженные силы Украины
 
 
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