https://ria.ru/20250526/putin-2019224094.html

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:21:00+03:00

2025-05-26T22:21:00+03:00

2025-05-26T23:35:00+03:00

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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", — говорится в заявлении.Как уточнил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого", главы государств также обсудили актуальные вопросы отношений двух стран и международную обстановку.Обмен пленными по формуле 1000 на 1000С 23 по 25 мая Москва и Киев провели масштабный обмен пленными:Всего из плена вернули 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. После освобождения все они сначала попадали на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту "Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны 2025-05-26T22:21 true PT0M29S

Вернувшиеся военнослужащие с флагами России, СССР и Российской империи На кадрах Минобороны видно, как вернувшиеся в ходе завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек российские военнослужащие развернули флаги России, СССР и Российской империи 2025-05-26T22:21 true PT0M05S

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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы украины