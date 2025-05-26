Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время телефонного разговора выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", — говорится в заявлении.
Как уточнил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого", главы государств также обсудили актуальные вопросы отношений двух стран и международную обстановку.
Обмен пленными по формуле 1000 на 1000
С 23 по 25 мая Москва и Киев провели масштабный обмен пленными:
- на первом этапе в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских, в том числе захваченных противником мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали аналогичное количество боевиков ВСУ и гражданских;
- на втором — в Россию вернули 307 военных, киевским властям — столько же украинских пленных;
- на третьем — в Россию возвратились 303 бойца, взамен Украине передали такое же количество военных ВСУ.
Всего из плена вернули 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. После освобождения все они сначала попадали на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.