https://ria.ru/20250526/putin-2019223305.html

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.05.2025

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:06:00+03:00

2025-05-26T22:06:00+03:00

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владимир путин

белоруссия

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в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор", - сообщил канал, пообещав вскоре опубликовать подробности.

https://ria.ru/20250526/putin-2019222432.html

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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире