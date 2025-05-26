https://ria.ru/20250526/putin-2019223305.html
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.05.2025
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:06:00+03:00
2025-05-26T22:06:00+03:00
2025-05-26T22:11:00+03:00
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор", - сообщил канал, пообещав вскоре опубликовать подробности.
https://ria.ru/20250526/putin-2019222432.html
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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
"Пул первого": Лукашенко и Путин провели телефонный разговор