https://ria.ru/20250526/putin-2019222432.html
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров - РИА Новости, 26.05.2025
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:50:00+03:00
2025-05-26T21:50:00+03:00
2025-05-26T22:02:00+03:00
украина
россия
хакан фидан
владимир путин
турция
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019203878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4c1d1f4ee34353dd5ac567351f2a8f8.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019222565.html
украина
россия
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019203878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05a8b50c9d8bd10b47b121fd3e2f5aa7.jpg
Встреча Путина с главой МИД Турции
Встреча Путина с главой МИД Турции
2025-05-26T21:50
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, хакан фидан, владимир путин, турция, в мире, стамбул
Украина, Россия, Хакан Фидан, Владимир Путин, Турция, В мире, Стамбул
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров в Стамбуле