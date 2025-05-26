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Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров - РИА Новости, 26.05.2025
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21:50 26.05.2025 (обновлено: 22:02 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019222432.html
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров - РИА Новости, 26.05.2025
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:50:00+03:00
2025-05-26T22:02:00+03:00
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019222565.html
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Встреча Путина с главой МИД Турции
Встреча Путина с главой МИД Турции
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украина, россия, хакан фидан, владимир путин, турция, в мире, стамбул
Украина, Россия, Хакан Фидан, Владимир Путин, Турция, В мире, Стамбул
Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров

Фидан обсудил с Путиным события вокруг Украины после переговоров в Стамбуле

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства
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УкраинаРоссияХакан ФиданВладимир ПутинТурцияВ миреСтамбул
 
 
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