https://ria.ru/20250526/putin-2019215078.html

Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии

Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по ограничению поставок на российский рынок упаковочных материалов типа "ТетраПак" из азиатских стран,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:47:00+03:00

2025-05-26T20:47:00+03:00

2025-05-26T20:47:00+03:00

экономика

технологии

россия

индия

китай

владимир путин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по ограничению поставок на российский рынок упаковочных материалов типа "ТетраПак" из азиатских стран, чтобы поддержать отечественных производителей. В ходе встречи Путина с предпринимателями генеральный директор компании "Упаковочные системы" Александр Криволапов сообщил, что российским производителям упаковочного материала для молока, соков и других товаров в настоящее время тяжело конкурировать компаниями из азиатских стран, в том числе из Индии и Китая. Это грозит рисками того, что новые предприятия, которые сейчас строятся в России, не будут загружены. В то же время глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что по правилам ВТО Москва не может установить пошлину выше 5% на ввоз упаковочных материалов из дружественных Индии и Китая. "Есть же тонкие механизмы... Нужно с ними поработать, есть все механизмы. Все можно сделать, если спокойно и ритмично работать", - прокомментировал Путин. Глава государства привел в пример сферу автомобильную промышленность, где, в частности, был введен утилизационный сбор в качестве меры поддержки отечественного производителя. "Они такие большие все эти наши конкуренты, такие искусники и искусницы, они так манипулируют всеми этими процентами...", - добавил глава государства. В апреле Путин в режиме видеоконференции дал старт работе предприятия в подмосковном Чехове, на котором будут выпускать упаковку для длительного хранения напитков, аналогичную продукции ушедшей из России компании "ТетраПак".

https://ria.ru/20250414/upakovka-2011223613.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011210583.html

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экономика, технологии, россия, индия, китай, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирная торговая организация (вто)