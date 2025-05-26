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Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель - РИА Новости, 26.05.2025
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19:39 26.05.2025 (обновлено: 22:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019197581.html
Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель
Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель
Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:39:00+03:00
2025-05-26T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. Во время мероприятия глава государства отметил необходимость обеспечить стабильную работу отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. В свою очередь, гендиректор, управляющий партнер ООО "Русид" Марк Гехт заявил, что нишевые культуры импортозаместить невозможно, но технологические решения и специалисты найдены, поэтому задачи по выращиванию сахарной свеклы и картофеля решат к 2030 году. "Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь", — указал Путин.Замглавы администрации президента Максим Орешкин, со своей стороны, обратил внимание, что картошка в Белоруссии закончилась. "Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?" — поинтересовался глава государства. Во встрече с президентом принимали участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие.
https://ria.ru/20250521/gruzija-2018158520.html
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белоруссия, россия, владимир путин, максим орешкин, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, В мире
Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель

Путин спросил у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая картофеля
Сбор урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая картофеля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель.
Во время мероприятия глава государства отметил необходимость обеспечить стабильную работу отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. В свою очередь, гендиректор, управляющий партнер ООО "Русид" Марк Гехт заявил, что нишевые культуры импортозаместить невозможно, но технологические решения и специалисты найдены, поэтому задачи по выращиванию сахарной свеклы и картофеля решат к 2030 году.
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"Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь", — указал Путин.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин, со своей стороны, обратил внимание, что картошка в Белоруссии закончилась.
"Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?" — поинтересовался глава государства.
Во встрече с президентом принимали участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие.
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