https://ria.ru/20250526/putin-2019197234.html

Путин принял главу МИД Турции в Москве

Путин принял главу МИД Турции в Москве - РИА Новости, 26.05.2025

Путин принял главу МИД Турции в Москве

Президент РФ Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:37:00+03:00

2025-05-26T19:37:00+03:00

2025-05-26T21:39:00+03:00

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД."Министр иностранных дел Хакан Фидан был принят Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30 и продолжается", - сообщило турецкое ведомство.На встрече также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Турции в России Танжу Бильгич.Ранее о том, что Путин примет находящегося в Москве с рабочим визитом Фидана, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, он отмечал, что на переговорах турецкого министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будут обсуждаться двусторонние отношения и состоится обмен мнениями по украинскому сюжету.

https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html

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Встреча Путина с главой МИД Турции Встреча Путина с главой МИД Турции 2025-05-26T19:37 true PT0M14S

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турция, москва, россия, владимир путин, хакан фидан