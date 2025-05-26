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Путин принял главу МИД Турции в Москве
Путин принял главу МИД Турции в Москве - РИА Новости, 26.05.2025
Путин принял главу МИД Турции в Москве
Президент РФ Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:37:00+03:00
2025-05-26T19:37:00+03:00
2025-05-26T21:39:00+03:00
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД."Министр иностранных дел Хакан Фидан был принят Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30 и продолжается", - сообщило турецкое ведомство.На встрече также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Турции в России Танжу Бильгич.Ранее о том, что Путин примет находящегося в Москве с рабочим визитом Фидана, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, он отмечал, что на переговорах турецкого министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будут обсуждаться двусторонние отношения и состоится обмен мнениями по украинскому сюжету.
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html
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Встреча Путина с главой МИД Турции
Встреча Путина с главой МИД Турции
2025-05-26T19:37
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турция, москва, россия, владимир путин, хакан фидан
Турция, Москва, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан
Путин принял главу МИД Турции в Москве
МИД Турции: Путин проводит переговоры с Фиданом в Москве