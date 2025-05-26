https://ria.ru/20250526/putin-2019196479.html

Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной

Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной - РИА Новости, 26.05.2025

Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной

Президент РФ Владимир Путин назвал вредной привычку россиян использовать западные сервисы и программное обеспечение. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:35:00+03:00

2025-05-26T19:35:00+03:00

2025-05-26T19:35:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал вредной привычку россиян использовать западные сервисы и программное обеспечение. Глава государства в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. На встрече Путин спросил генерального директора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского, действительно ли крупные российские компании продолжают пользоваться западными сервисами. Иодковский ответил, что крупные компании переходят на российское ПО. "Но российские пользователи - так называемый B2C-сегмент - у них есть пользовательские привычки", - отметил он. "Да-да, давайте всех, кто от от этих вредных привычек не может пока избавиться. Я не шучу, серьезно", - ответил президент.

https://ria.ru/20250526/putin-2019181245.html

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технологии, россия, владимир путин