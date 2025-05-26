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Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной - РИА Новости, 26.05.2025
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19:35 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019196479.html
Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной
Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной - РИА Новости, 26.05.2025
Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной
Президент РФ Владимир Путин назвал вредной привычку россиян использовать западные сервисы и программное обеспечение. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:35:00+03:00
2025-05-26T19:35:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал вредной привычку россиян использовать западные сервисы и программное обеспечение. Глава государства в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. На встрече Путин спросил генерального директора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского, действительно ли крупные российские компании продолжают пользоваться западными сервисами. Иодковский ответил, что крупные компании переходят на российское ПО. "Но российские пользователи - так называемый B2C-сегмент - у них есть пользовательские привычки", - отметил он. "Да-да, давайте всех, кто от от этих вредных привычек не может пока избавиться. Я не шучу, серьезно", - ответил президент.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной

Путин назвал вредной привычку россиян пользоваться западными сервисами и ПО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал вредной привычку россиян использовать западные сервисы и программное обеспечение.
Глава государства в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. На встрече Путин спросил генерального директора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского, действительно ли крупные российские компании продолжают пользоваться западными сервисами.
Иодковский ответил, что крупные компании переходят на российское ПО.
"Но российские пользователи - так называемый B2C-сегмент - у них есть пользовательские привычки", - отметил он.
"Да-да, давайте всех, кто от от этих вредных привычек не может пока избавиться. Я не шучу, серьезно", - ответил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов
Вчера, 18:38
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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