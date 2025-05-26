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Путин заявил о важности выращивания картошки в России - РИА Новости, 26.05.2025
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19:33 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019196076.html
Путин заявил о важности выращивания картошки в России
Путин заявил о важности выращивания картошки в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин заявил о важности выращивания картошки в России
Можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:33:00+03:00
2025-05-26T19:33:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в сельском хозяйстве нужно сделать еще немало. По его словам, России не хватает картофеля, некоторых овощей, сахарной свеклы, поэтому важно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в том числе по переработке. "Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать. Они там большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин заявил о важности выращивания картошки в России

Путин: можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в сельском хозяйстве нужно сделать еще немало. По его словам, России не хватает картофеля, некоторых овощей, сахарной свеклы, поэтому важно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в том числе по переработке.
"Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать. Они там большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.
Картофель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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4 мая, 11:23
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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