https://ria.ru/20250526/putin-2019196076.html

Путин заявил о важности выращивания картошки в России

Путин заявил о важности выращивания картошки в России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин заявил о важности выращивания картошки в России

Можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:33:00+03:00

2025-05-26T19:33:00+03:00

2025-05-26T19:33:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Можно и в Белоруссии картошку закупать, но свою тоже неплохо иметь, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в сельском хозяйстве нужно сделать еще немало. По его словам, России не хватает картофеля, некоторых овощей, сахарной свеклы, поэтому важно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в том числе по переработке. "Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать. Они там большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.

https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html

россия

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2025

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экономика, россия, белоруссия, владимир путин