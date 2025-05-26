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Путин высказался о соотношении российской и импортной продукции на рынке
Путин высказался о соотношении российской и импортной продукции на рынке - РИА Новости, 26.05.2025
Путин высказался о соотношении российской и импортной продукции на рынке
Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:25:00+03:00
2025-05-26T19:25:00+03:00
2025-05-26T19:25:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. "Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о соотношении российской и импортной продукции на рынке
Путин: соотношение российской и импортной продукции кардинально изменилось