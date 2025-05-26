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Путин отметил способность России преодолевать трудности - РИА Новости, 26.05.2025
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19:23 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019193714.html
Путин отметил способность России преодолевать трудности
Путин отметил способность России преодолевать трудности - РИА Новости, 26.05.2025
Путин отметил способность России преодолевать трудности
Россия всегда демонстрировала способность преодолевать трудности, когда стране извне пытались создать проблемы, сейчас именно тот случай, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:23:00+03:00
2025-05-26T19:23:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия всегда демонстрировала способность преодолевать трудности, когда стране извне пытались создать проблемы, сейчас именно тот случай, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть такое известное выражение: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Ну что же поделать, мы ни для кого не создавали никаких проблем, но если мы сталкиваемся с проблемами, тем более с теми, которые для нас пытаются создать извне, в целом Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России. Президент подчеркнул, что происходит преодоление сложностей благодаря таланту людей, народа, трудолюбию и организаторскому таланту предпринимательского сообщества.
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин отметил способность России преодолевать трудности

Путин: Россия всегда демонстрировала способность преодолевать любые сложности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия всегда демонстрировала способность преодолевать трудности, когда стране извне пытались создать проблемы, сейчас именно тот случай, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть такое известное выражение: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Ну что же поделать, мы ни для кого не создавали никаких проблем, но если мы сталкиваемся с проблемами, тем более с теми, которые для нас пытаются создать извне, в целом Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Президент подчеркнул, что происходит преодоление сложностей благодаря таланту людей, народа, трудолюбию и организаторскому таланту предпринимательского сообщества.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
Вчера, 17:32
 
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