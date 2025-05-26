https://ria.ru/20250526/putin-2019193714.html

Путин отметил способность России преодолевать трудности

Путин отметил способность России преодолевать трудности - РИА Новости, 26.05.2025

Путин отметил способность России преодолевать трудности

Россия всегда демонстрировала способность преодолевать трудности, когда стране извне пытались создать проблемы, сейчас именно тот случай, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:23:00+03:00

2025-05-26T19:23:00+03:00

2025-05-26T19:23:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия всегда демонстрировала способность преодолевать трудности, когда стране извне пытались создать проблемы, сейчас именно тот случай, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть такое известное выражение: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Ну что же поделать, мы ни для кого не создавали никаких проблем, но если мы сталкиваемся с проблемами, тем более с теми, которые для нас пытаются создать извне, в целом Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России. Президент подчеркнул, что происходит преодоление сложностей благодаря таланту людей, народа, трудолюбию и организаторскому таланту предпринимательского сообщества.

https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html

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россия, владимир путин, политика