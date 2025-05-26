https://ria.ru/20250526/putin-2019190309.html

Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей

Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей - РИА Новости, 26.05.2025

Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей

Вопросы селекции и семеноводства находятся в поле зрения властей, являются одними из ключевых направлений для экономики России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:08:00+03:00

2025-05-26T19:08:00+03:00

2025-05-26T19:08:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вопросы селекции и семеноводства находятся в поле зрения властей, являются одними из ключевых направлений для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. "(Селекция и семеноводство - ред.) - это одни из ключевых направлений в экономике в целом, в сельском хозяйстве в частности... В поле зрения правительства находятся все эти вопросы, очевидно", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250318/putin-2005742601.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин