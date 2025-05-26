https://ria.ru/20250526/putin-2019190309.html
Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей
Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей - РИА Новости, 26.05.2025
Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей
Вопросы селекции и семеноводства находятся в поле зрения властей, являются одними из ключевых направлений для экономики России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:08:00+03:00
2025-05-26T19:08:00+03:00
2025-05-26T19:08:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вопросы селекции и семеноводства находятся в поле зрения властей, являются одними из ключевых направлений для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. "(Селекция и семеноводство - ред.) - это одни из ключевых направлений в экономике в целом, в сельском хозяйстве в частности... В поле зрения правительства находятся все эти вопросы, очевидно", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250318/putin-2005742601.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что селекция и семеноводство находятся в поле зрения властей
Путин назвал селекцию и семеноводство одним из ключевых направлений экономики